Der Polizeieinsatz in einer Sparkassenfiliale in Duisburg ist unblutig zu Ende gegangen. Einsatzkräfte seien um 11.30 Uhr in das Gebäude eingedrungen und hätten dort keinen Täter mehr vorgefunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie befreiten einen Mitarbeiter aus dem Tresorraum, der von dem Täter dort gefesselt worden war. Er soll augenscheinlich unverletzt sein. Wie die Polizei NRW auf Twitter schrieb, wird nach einem älteren, roten VW-Golf gefahndet. Dieser sei kurz nach der Alarmauflösung mit zwei jungen Männern davongekommen. Die Täter könnten bewaffnet sein.

Am Vormittag hatte der Mann zwei Mitarbeiter der Filiale als Geiseln genommen, ein Mann und eine Frau. Die Frau konnte gegen 11 Uhr entkommen. Dass der Mann eine Waffe hat, habe ein Zeuge gesehen, berichtet ein Polizeisprecher. Die entkommene Frau lieferte der Polizei nähere Hinweise und eine Täterbeschreibung. Gegen Mittag wurden zwei Personen an einer Bäckerei nahe des Tatorts festgenommen, auf die Täterbeschreibung passen. Es wird nun geklärt, ob die Männer tatsächlich an der Tat beteiligt waren. Auf die beiden Festgenommenen passe die Täterbeschreibung, die eine der beiden aus dem Gebäude entkommenen Frauen den Polizisten gegeben habe, sagte ein Sprecher. Die Polizei fahndet zudem nach eigenen Angaben intensiv nach einem roten, älteren VW-Golf. Der Wagen sei kurz vor dem Alarm in der Sparkassenfiliale mit zwei jungen Männern davongefahren.



„Alle zur Verfügung stehenden Kräfte werden alarmiert und hingeschickt“, sagte eine Sprecherin. Einsatzkräfte aus Duisburg und Essen würden zusammengezogen. Der Bereich um die Sparkasse im linksrheinischen Duisburger Stadtteil Rumeln-Kaldenhausen wurde weiträumig abgesperrt, Scharfschützen waren vor Ort. Die überfallene Sparkasse liegt im Duisburger Stadtteil Rumeln-Kaldenhausen. (mit AFP)