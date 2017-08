Nach einem Bergrutsch im Südosten der Schweiz werden acht Menschen vermisst, darunter auch Deutsche. Das Unglück habe sich am Mittwoch in der Region Val Bondasca im Kanton Graubünden ereignet, teilte die Kantonspolizei am Donnerstag mit.

Acht Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hätten bislang "nicht erreicht" werden können, gab die Polizei bekannt. Wegen des Erdrutsches wurden mehrere kleine Dörfer evakuiert. (AFP)