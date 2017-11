Der US-Schauspieler John Hillerman, der durch die Rolle als Butler Higgins in der Fernsehserie "Magnum" bekannt wurde, ist tot. Hillerman starb am Donnerstag im Alter von 84 Jahren in seinem Haus in Houston, wie seine Sprecherin Lori de Waal mitteilte.

Für seine Rolle als steifer englischer Butler in der 80er-Jahre-Serie "Magnum" wurde Hillerman mit einem Emmy Award und einem Golden Globe ausgezeichnet. Der Texaner hatte zuvor hart mit einem Sprecherzieher üben müssen, um sich einen englischen Akzent zuzulegen.

Seine Karriere begann Hillerman beim Theater, bevor der Regisseur Peter Bodanovich ihn für den Film entdeckte und mit ihm "Die letzte Vorstellung" drehte. Unter anderen stand er auch mit Mel Brooks und Clint Eastwood vor der Kamera. (AFP)