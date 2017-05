Deutschlands Chancen beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) scheinen deutlich besser zu sein als in den Vorjahren. Die deutsche Starterin Levina lag am Donnerstag bei den Wettquoten auf der Vergleichsseite www.oddschecker.com immerhin auf Platz 16. In einer Prognose des Internetkonzerns Google auf Grundlage der weltweiten Suchanfragen schafft es die 26-jährige Deutsche sogar auf den elften Platz.

Damit werden Levina in der Ukraine weit mehr Chancen auf eine gute Platzierung zugerechnet als Jamie-Lee im vergangenen Jahr und Ann Sophie vor zwei Jahren. Die beiden deutschen Sängerinnen lagen vor dem Finale in allen Prognosen weit hinten und landeten tatsächlich am Ende jeweils auf dem letzten Platz.

Mit dem Sieg wird Levina den Prognosen zufolge aber nichts zu tun haben. In den Wettbüros liegt der Italiener Francesco Gabbani wie schon seit Tagen stabil und unangefochten auf Platz eins. Hier folgen auf den weiteren Plätzen Portugal, Bulgarien, Belgien und Schweden.

Gabbani werden auch in der Google-Prognose große Siegchancen zugerechnet. Er liegt dort allerdings nur auf Rang zwei, in dieser Prognose ist Frankreich der Topfavorit. Bei Google steht Bulgarien ebenfalls auf dem dritten Platz, gefolgt von Australien und Portugal. Die Google-Statistiker machten anhand des Suchvolumens Vorhersagen, welcher Künstler in welchem Land am populärsten sein wird. Im ESC-Finale macht allerdings die Publikumsabstimmung nur eine Hälfte der Punkte aus - die andere Hälfte wird von der Jury vergeben.

Levina lebt in Berlin und London

Wer sich Levinas Biografie anschaut, bekommt den Eindruck, dass da jemand seit Jahren Anlauf für den Sprung auf die große Bühne genommen hat. Levina, wie sie alle nennen, sang als Kind in Musicals („Jeder Baum ist ein Stück dieser Erde“), gewann „Jugend musiziert“, studierte in London Gesang. Beim Vorentscheid machte ihre Konkurrenz nicht einen Stich. Die 25-Jährige war einfach die logische Wahl der Deutschen, die beim ESC zuletzt mit zwei letzten Plätzen Schiffbruch erlitten hatten.

Geboren wurde Levina im rheinischen Bonn, aufgewachsen ist sie im sächsischen Chemnitz. Der Umzug hing mit der Arbeit der Eltern zusammen, die selbst zwar keine professionellen Musiker sind, allerdings Instrumente spielen und mit der Szene keinesfalls fremdeln. Ihr Papa - in der IT-Branche tätig - kenne sich bestens aus, sagte Levina kürzlich in einem Interview der „Berliner Zeitung“. „Der weiß immer genau, wer jetzt gerade wo welchen Plattenvertrag gekriegt hat.“ Ihre Eltern waren es auch, die ihr zum Bühnen-Namen Levina verhalfen. Er steht schon von Geburt an in ihrem Pass - inspiriert von einem Kindermädchen, das mit Nachnamen Levin hieß.

Zuletzt pendelte die Sänger oft zwischen zwei Wohnorten: Berlin und London, wo sie Musikmanagement studiert. Nach England war sie über einen Auslandsaufenthalt während der Schule gekommen, später studierte sie dort Gesang und Komposition. „Eigentlich wollte ich da auch gar nicht so lange bleiben“, sagt Levina. „Aber dann war ich dort und habe Bands gegründet. Wir sind viel aufgetreten und ich bin einfach dort geblieben.“

Bisher trat die 25-Jährige in Bars auf

Ihr Publikum bestand daher bis vor einigen Monaten vor allem aus den Gästen der Bars, in denen sie auftrat. Als sie beim deutschen ESC-Casting auftauchte, strahlte sie dennoch eine große Selbstverständlichkeit aus. Eine Freundin aus Chemnitz hatte ihr den Bewerbungs-Link geschickt. „Es gibt sicherlich Casting-Shows, bei denen ich mich nie angemeldet hätte. Aber diese hier war anders“, sagt Levina. „Das Format kommt ja irgendwie auch von Stefan Raab, der es schon bei Lena absolut richtig gemacht hat.“

Das Unfertige und auch Unbekümmerte der ESC-Siegerin Lena kann man an Levina nicht unbedingt beobachten. Vielleicht liegt darin die größte Gefahr des ganzen Unterfangens. Im ESC-Vorentscheid formulierte Juror Florian Silbereisen treffend, Deutschland mache mit Levina „definitiv nichts falsch“. Aber kann daraus auch der kleine Hype entstehen, den man für die guten Plätze beim ESC braucht? Levina hat sich jedenfalls festgelegt. Als Zielmarke nennt sie das obere Drittel. Und auf ihren rechten Unterarm hat sie schon vor einiger Zeit „Plan A“ tätowieren lassen. Das ist die Musik. (AFP/dpa)