Die Explosion eines Tanklastzugs hat mindestens 146 Menschen in Pakistan in den Tod gerissen. Bei dem Unglück am Sonntagmorgen starben auch Kinder. Weitere 100 Einwohner der Stadt Bahawalpur in der östlichen Provinz Punjab wurden verletzt, wie die Polizei am Nachmittag (Ortszeit) mitteilte.

Der Tanklaster sei mit hohem Tempo durch die Stadt gerast und verunglückt, sagte der Polizeibeamte Shafiq Ali. Als Dutzende Anwohner auslaufenden Kraftstoff auffangen wollten, sei die Ladung explodiert. Bilder von der Unfallstelle zeigten eine riesige schwarze Rauchwolke über dem umgekippten Lastwagen. Auch umstehende Autos und Motorräder brannten.

Der britische Sender BBC berichtete unter Berufung auf Rettungskräfte, dass ein brennendes Feuerzeug die Explosion ausgelöst haben könnte. Ein Passant habe sich eine Zigarette anzünden wollen, wird ein Helfer zitiert.

Manche Opfer seien bis zur Unkenntlichkeit verbrannt gewesen. sagte die Sprecherin des Rettungsdienstes in der Provinz, Deeba Shahnaz. Ihre Identität solle nun mit Hilfe von DNA-Tests überprüft werden.

Mehr als 100 Verletzte würden im Victoria-Krankenhaus von Bahawalpur behandelt. Unter den Toten und Verletzten waren nach Angaben des behandelnden Arztes auch Kinder. Opfer mit besonders starken Brandverletzungen seien in Kliniken in anderen Städten gebracht worden, sagte der Arzt. Sein Krankenhaus könne nicht so viele Menschen auf einmal versorgen.

Schwarzer Rauch über Bahawalpur (Pakistan ): TV-Bericht über die Explosion eines Tanklastzugs Foto: dpa/AAJ News

Pakistans Ministerpräsident Nawaz Sharif sprach den Opfern und ihren Angehörigen sein Beileid aus. Die Verletzten sollten die bestmögliche medizinische Versorgung bekommen. Eine private Reise nach London sagte Sharif wegen des Unglücks ab.

Schlechte Straßen, alte und oft ungepflegte Fahrzeuge und eine nicht den Standards entsprechende Verkehrssicherheit sind die Gründe für eine hohe Zahl an Verkehrsunfällen in Pakistan: Nach Angaben der Regierung sterben pro Jahr mehr als 5000 Menschen auf der Straße. (dpa, Reuters)