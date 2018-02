Ausgerechnet während einer Vorstellung des Stücks „Biedermann und die Brandstifter“ ist das Dortmunder Schauspielhaus wegen eines Feueralarms evakuiert worden. Der Fehlalarm wurde am Sonntagabend durch Bühnennebel ausgelöst, wie ein Sprecher am Montag sagte. Die Melder an der Bühne seien zwar zuvor extra ausgeschaltet worden - es sei jedoch Rauch ins Treppenhaus gelangt, erklärte der Sprecher. Dort habe dann ein Feuermelder geheult, das gesamte Gebäude sei geräumt worden. Nach etwa 25 Minuten konnte die Vorstellung des Stücks von Max Frisch weitergehen. Zuvor hatte der WDR berichtet. (dpa)

