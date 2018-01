Für den Türken kommt nichts überraschend und zufällig. Fehlt ihm mal eine Erklärung, dann gibt es drei Möglichkeiten:

- Allah's Wille, es bleibt unerklärlich;

- Komplott fremder Mächte, zumeist der USA, (sehr beliebt);

- die Parallelgesellschaft (derzeit die Gülenisten, die für alles, was schief läuft in der Türkei, verantwortlich sind).

Ich möchte bei dem ganzen Durcheinander mitmischen und zwar mit einem Bild von Dalí: „Traum, verursacht durch den Flug einer Biene um einen Granatapfel, eine Sekunde vor dem Aufwachen“. Es ist ein 1944 entstandenes Ölgemälde des surrealistischen Malers Salvador Dalí. Der Name des Bildes ist verwirrend genug und passt zur Türkei.

Die Frau liegt definitiv auf der Türkei

Es entstand während Dalís achtjährigem Exil in den Vereinigten Staaten und stellt eines der herausragenden Werke seiner paranoisch-kritischen Schaffensperiode dar. Paranoisch-unkritisch ist in der Türkei ein Dauerzustand. Das Gemälde befindet sich heute, zusammen mit weiteren Werken Dalís, im Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid.

Man(n) beachte bitte, worauf die Frau liegt. Das ist die Türkei. Schaut auf eine Landkarte, Ihr werdet sehen, das ist die Türkei. Das Land unten ist Zypern. Syrien ist rechts weggebrochen. Ein Loch. Passt! Die Tiger (die fremden Mächte) sind scharf auf das Weib, oder gar auf die Türkei und greifen an. Ein Land, als Fisch abgebildet, kommt zu spät und beißt dem Tiger in den Hintern, damit er ihm nicht zuvorkommt. Dass Dalí dieses Bild zu einer Zeit im Exil in den USA gemalt hat, komplettiert meine Theorie. Hatte er geheime Informationen bekommen und die Türkei warnen wollen?

Auch Dali würde heute im Gefängnis sitzen

Jetzt werden einige sagen; „Zypern ist aber im Verhältnis zur Türkei größer ausgefallen“. Klar, Zypern war schon immer ein großes Problem, wenn es um die Türkei ging und Dalí war Surrealist.

Auch wenn Dalí ein Diktatorenbewunderer war - würde er heute in der Türkei leben, würde er aus irgendeinem Grund im Gefängnis sitzen. Das Land verträgt keine Exzentriker. Ein Exzentriker in der Türkei wird anders definiert als anderswo: „Eine Person, die von der Norm des jetzigen Präsidenten abweicht."