Wahrscheinlich ist die Weihnachtsgeschichte die schönste Geschichte, die man in der Bibel finden kann. Doch das Buch der Bücher ist voll von Erzählungen, in denen gerettet, geheilt und von den Toten auferweckt wird. Voll von Hoffnungsgeschichten. Im Neuen Testament bleibt Jesus der Held. Er geht ohne Angst durchs Leben, kümmert sich um Kranke und Ausgestoßene, vermehrt Fische und Brot damit keiner hungern muss und pfeift auf Vorurteile. „Jede Art von Leiden und jede Art von Gebrechen unter dem Volk“ wird geheilt, schreibt Matthäus in seinem Evangelium über den Retter der Welt.

Und wenn man an Weihnachten seine Geburt feiert, hofft man dann nicht, dass solche Geschichten real werden? Hat man dann nicht das Gefühl, egal ob man Jesus nun für Gottes Sohn hält oder nicht, dass es mehr solcher Menschen bräuchte?

Zumindest habe ich das. Dann sitze ich im Weihnachtsgottesdienst und denke darüber nach, wie es wohl wäre, wenn die Welt plötzlich zu einem heilen und perfekten Ort wird. Nächstenliebe ist dann real. Jeder begegnet jedem vorurteilsfrei. Es ist egal, woher man kommt und egal, wohin man geht. Wichtig ist nur, wer man ist und jeder kann sein, wer er sein möchte. Hass und Krieg gibt es nicht mehr. Essen kann man vermehren, damit es alle satt macht. Und Liebe und Freundschaft sind die wahre Währung.

Es braucht nicht die Diktatoren dieser Welt, es reicht allein der Blick auf mein eigenes Verhalten, um festzustellen, wie weit eine solche Utopie von der Realität entfernt ist. Um festzustellen, dass die Ideale in der Theorie wunderbar, praktisch aber schwer umzusetzen sind. Nicht nur im Jahr 2017.

Das Klischee des alten Pfarrers vor der alten Gemeinde

Mein Leben zählt 24 Jahre. Die Zahl meiner Gottesdienstbesuche liegt durchaus höher. Es gab mehr als nur das Weihnachtsprozedere. Aber gerade in unserer Gemeinde war dieses Mehr für junge Menschen sehr spärlich ausgelegt. Ich wurde nie von meinen Eltern gezwungen in die Kirche zu gehen, aber hin und wieder hat es sich ergeben. Da stand der alte Pfarrer vor einer alten Gemeinde und hat Dinge erzählt, die ich nicht verstanden habe. Und die alte Gemeinde sang noch unverständlichere Lieder auf Latein.

Ich bin aufgestanden, habe mich hingesetzt und bin auf die Knie gegangen, weil es dazu gehört. Ich habe den Herrn um Erbarmen gebeten, Gott gedankt und Christus gelobt, ohne zu wissen wofür eigentlich. Die zwei Gottesdienstmomente, die ich damals schon mochte und die ich bis heute mag, waren die Fürbitten und der Friedensgruß. Das war logisch und simpel. Das war wie die Weihnachtsgeschichte.

Natürlich gibt es auch gute Gottesdienste und junge Menschen, die sich in der Kirche engagieren. Menschen denen es gelingt, die christliche Botschaft an unsere heutige Zeit anzupassen. Ich habe es jedes Mal genossen, wenn ich ihnen begegnet bin. Aber ich habe nicht explizit nach ihnen gesucht und tue es auch heute nicht. Wahrscheinlich, weil mir reicht, wie es ist.

Ich fühle mich mit der Kirche verbunden, bin nicht eins mit ihr, aber kann auch nicht ganz loslassen. Muss ich da wirklich entscheiden, ob ich nun werteorientiert, gläubig, ein gläubiger Christ oder ein guter gläubiger Christ bin? Kann ich nicht einfach den Glauben an das Gute mit einem vagen Glauben an Gott und meiner katholischen Sozialisierung verbinden und dadurch Christ sein? Kann ich nicht nur einmal im Jahr in die Kirche gehen?

Kirche muss wieder mehr Stall als Palast werden

Sicher gibt es Dogmatiker, die nein sagen und mich an meine katholischen Pflichten erinnern würden. An den sonntäglichen Gottesdienst, an die Gemeindearbeit und an mein Glaubensbekenntnis. Der neue Pfarrer meiner einstigen Heimatgemeinde in Stromberg im Hunsrück zählt nicht zu ihnen. Er zieht andere Schlüsse. Die Kirche erlebe zurzeit einen riesigen Umbruch, in dem es wichtig sei, nicht an Dingen festzuhalten, sagt Augustinus Jünemann. Sie dürfe nicht weiter „Mater et magistra“ sein, Mutter und Lehrmeisterin, sondern müsse Dienstleisterin werden und vom Einzelnen her denken. Sie müsse als Begleiter am Wegrand stehen und auch dann da sein, wenn sie erst nach 50 Jahren gebraucht werde. Mit einer solchen Entwicklung würde die Kirche insgesamt vielleicht kleiner, hätte weniger Macht und weniger Tamtam. Aber sie würde wieder ehrlicher, sagt er, wieder mehr Stall als Palast.

Bis dahin bleibt der Gottesdienst an Weihnachten wohl mein kleinster gemeinsamer Nenner mit der Kirche.

Das Gebet- und Gesangsbuch meiner Uroma ist nicht mehr aktuell. Es gibt ein neues: gleiche Lieder, andere Seitenzahlen. Ich benutze das alte trotzdem. Dann muss man die Texte eben suchen. Mama singt sowieso nicht mit und Papa kennt die Lieder auswendig. Mit voller Inbrunst und schiefen Tönen singt er „Es ist ein Ros entsprungen“, während der Rest unserer kleinen Familie in sich hinein grinst. Es ist schön. Auch, weil es immer schon so war.

Weihnachten, das ist neben all den Gedanken über Gott und den Glauben immer eine Reise zurück in die Kindheit. Zurück zur Heimat, zur Familie und zur Geborgenheit. Ich verlasse die Kirche mit einem molligen Gefühl im Bauch. Mit einem Gefühl, von dem ich mir wünsche, dass es bleibt und trägt.

Vielleicht sogar bis zum nächsten Jahr.