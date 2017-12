Seit 1994 gibt es beim Berliner LKA hauptamtliche Ansprechpartner für das Thema Seniorensicherheit. Sie bieten älteren Menschen kostenlose Vorträge an. Teilnehmer werden informiert, wie sie sich in brenzligen Situationen verhalten sollen. Termine können telefonisch unter 030/4664979222 vereinbart werden. Am letzten Dienstag eines Monats organisiert die Polizei zudem eine Präventionsveranstaltung im LKA-Gebäude am Columbiadamm 4.

Es gibt auch bauliche Maßnahmen mit denen man sich schützen kann, erklärt Monika Weiß vom LKA: „Wir empfehlen, Türen mit Spionen und Ketten zu sichern.“ Hilfreich sei es außerdem, ein Telefon an der Tür zu installieren. Generell gelte die Regel: Niemals Fremde in die Wohnung lassen oder ihnen Geld geben.

Senioren-Selbstverteidigungskurse können helfen

Um auch unter Druck richtig zu reagieren, gibt es Selbstverteidigungskurse für Senioren. „Wir setzen psychologisch an und wollen verhindern, dass man vor Angst erstarrt“, sagt Luigi Parise, der in Spandau und Charlottenburg Kurse für ältere Menschen anbietet. Neben einem Theorieteil, in dem über Gefahrenvermeidung von Trickbetrügern informiert wird, bietet Parise praktische Tipps an: „Auch eine 80-Jährige kann einen Täter einen Schlag auf die Nase geben – das verschafft etwas Zeit, um Hilfe zu holen.“