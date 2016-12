In Augsburg endet die größte Evakuierungsaktion seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland voraussichtlich erst am Nachmittag. Polizeisprecher Manfred Gottschalk sagte am Sonntagmorgen, dass die eigentliche Entschärfung der 1,8 Tonnen schweren Fliegerbombe nach jetzigem Stand erst zwischen 14 und 15 Uhr beginnen könne. Danach würden die beiden Bombenexperten mindestens eine Stunde brauchen, um die mit mehreren Zündern ausgestattete riesige Luftmine unschädlich zu machen. Üblicherweise haben Blindgänger nur einige Hundert Kilo Gewicht.

Rund 54.000 Augsburger sind aufgerufen, am ersten Weihnachtsfeiertag bis 10.00 Uhr ihre Wohnungen freiwillig zu verlassen. Danach werden 900 Polizisten und mehrere Hundert Feuerwehrleute kontrollieren, dass sich im Radius von eineinhalb Kilometern um die am Dienstag bei Bauarbeiten entdeckte Bombe niemand mehr aufhält. Dies wird den Angaben zufolge mindestens vier Stunden dauern.

Die Sperrzone umfasst große Teile des Augsburger Zehntrums. Am Sonntagmorgen waren allerdings relativ wenige Menschen in dem Gebiet unterwegs. Offenbar hatten viele Augsburger ihre Wohnungen bereits am Heiligabend verlassen. (dpa)