Böse Zungen behaupten, kulinarisch sei die Hauptstadt eher so, naja, reden wir nicht darüber. Liegt vielleicht daran, dass die wahre Kunst des Berliner Essensmarktes nicht in den Restaurantküchen dieser Stadt zu finden ist, sondern an ihren Fressbuden.

Zu Berlin gehören sie mindestens so sehr wie die Weltzeituhr am Alex, die Junkies am Kottbusser Tor - in Spezialitäten gesprochen: wie Currywurst und Döner. Unser hehres Ziel: Irgendwann haben wir sie alle durch.

Unsere Imbissrezensionen mit allen wichtigen Infos zu schmeckt/schmeckt nicht, Öffnungszeiten, Preis und Leistung sammeln wir auf dieser Karte (für die große Version in der Übersicht hier entlang) - auf dass keiner mehr auf der Suche nach den besten Falafeln durch die Straßen ziehen muss. Guten Appetit!