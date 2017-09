In Deutschland bitten einige Wirte ihre Gäste, das Essen nicht zu fotografieren. Im Berliner „Nobelhart und Schmutzig“ zum Beispiel.

Das habe ich in London nicht erlebt. Für die Restaurants ist das ja auch Werbung. Viele nutzen selber solche Bilder, laden sie auf Instagram und anderen Netzwerken hoch. Oder initiieren Wettbewerbe: Wer kann die beste Ramensuppe fotografieren? Der Vergleich ist meiner Ansicht nach ohnehin ein wichtiger Grund, warum das Ganze noch immer so unfassbar beliebt ist, und nicht nur bei den Jungen, bei unterschiedlichsten Generationen: dass man sich mit anderen misst und guckt, was machen die, was kann ich kreieren.

Inwieweit hat diese Dominanz des Visuellen auch die Arbeit der Köche beeinflusst?

Der Präsentation wird viel mehr Zeit eingeräumt, schon in der Ausbildung. Im Moment ist es im Fine Dining sehr verbreitet, das Essen nur noch auf der einen Seite des Tellers zu platzieren; so etwas aufzunehmen, ist total wichtig geworden. In Tel Aviv gibt es übrigens schon ein Restaurant, das „Catit“, wo die Teller eine Handyhalterung haben, sodass man noch einfacher fotografieren kann. Auch die Beleuchtung im Lokal wurde darauf ausgerichtet.

Häufig zeigen die Bilder einen einzelnen Teller oder eine Schüssel, eine Bowl – ein Gericht, das ja nur wegen der Fotos erfunden worden zu sein scheint. Geht das Soziale des Essens verloren?

Wenn man mit anderen ins Restaurant geht, und dann holt jeder erst mal sein Handy raus, um zu fotografieren – das nimmt dem Geselligen etwas. Die einzelnen Teller sind Stillleben, die das eigene Leben darstellen sollen, man zeigt, dass man etwas Besonderes oder sehr Gesundes isst. Auf jeden Fall wird Essen fotografiert, um es zu zelebrieren und mit anderen zumindest visuell zu teilen. Dies ist ein Ausdruck von Wertschätzung.

Die Bilder werden gern als „Foodporn“ bezeichnet. Was ist denn pornografisch daran?

Es kann mit der Materialität zu tun haben, dass man etwas Glibberiges zeigt. Oder man mit der Kamera ganz nah rangeht, sodass die Stillleben sexualisiert wirken. Und das Aufschneiden einer Speise kann man als eine Art des Entblößens betrachten. Oft ist damit aber einfach ein „guilty pleasure“ gemeint: Ich gönne mir etwas, obwohl ich genau weiß, es ist nicht gesund. Schokolade oder ein Gericht mit extrem viel Käse.

Dienen die Fotos in ähnlicher Weise der Selbstdarstellung wie die Mode?

Hier wie dort folgt man Trends. Doch auf den Fotos zeigt man sich seltener als reale Person. Auch in unserer Installation sind keine Gesichter zu sehen, nur das Essen. Die Bilder sind höchst symbolisch: Was bin ich? Ich bin, was ich esse. Oder was ich fotografiere von dem, was ich esse. Ich glaube, dass die Realität dessen, was die Leute tatsächlich verspeisen, anders aussieht als ihr Instagram-Account. Man verbreitet ein Idealbild, mit dem man sich identifizieren möchte.

Auf den meisten Fotos sieht man hübsch arrangierte einzelne Teller. Die Wirklichkeit wird eher von der Massenproduktion der Lebensmittelindustrie beherrscht.

Ein Kapitel unserer Schau beschäftigt sich mit der maschinellen Produktion von Essen; viele Gifs zeigen, wie zum Beispiel Marshmallows oder Gummibärchen hergestellt werden. Außerdem spiegelt die schiere Masse der Fotos, der unaufhörliche Bildfluss und die Geschwindigkeit der Installation die Überproduktion wider.