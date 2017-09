Gibt es eine Verbindung zur Ästhetik der Kochbücher?

Man beeinflusst sich gegenseitig. Mittlerweile reagieren die Verlage auf die Foodfotografie der Amateure im Netz und nutzen diesen Aspekt des Authentischen – oder Pseudoauthentischen – in ihren eigenen Bildern.

Spielt Humor eine Rolle bei der Foodfotografie?

Viele haben offensichtlich kreativen Spaß an der Sache, daran, sich künstlerisch auszudrücken. Manche nehmen das – und damit sich selbst – auf die Schippe, dass man so viel teilt und von sich preisgibt. Aber insgesamt ist es sehr, sehr ernst gemeint.

Viele fotografieren besonders scheußliches Essen. In Deutschland hat ein Rentner namens Jürgen Furore gemacht mit seinen Aufnahmen von dem, was ihm im Altersheim vorgesetzt wurde. Wird in Ihrer Ausstellung auch die Gegenbewegung zur Ästhetisierung thematisiert?

Ja. Besonders beliebt ist zum Beispiel der Vergleich zwischen dem Bild auf einer Verpackung und dem, was tatsächlich darin steckt. Oder ekelhaftes Essen – das ist auch wieder so ein Wettbewerb: Was ist besonders widerlich anzuschauen?

Sie kommen aus der Nähe von Wuppertal, haben in Berlin studiert. Können Sie Unterschiede zwischen Briten und Deutschen feststellen?

Die Trends sind sehr international. Wenn ich hier in London-Soho Touristen in Lokalen beobachte, verhalten die sich alle eigentlich ziemlich gleich. Wenn, dann gibt es Unterschiede zwischen westlicher und asiatischer Kultur.

Und wie sehen die aus?

In asiatischen Ländern wird die Komposition oft vor einfarbigem Hintergrund präsentiert. Außerdem gibt es dort eine Tradition der Verniedlichung von Essen. Insgesamt nähern sich die Kulturen aber einander an, man kopiert sich gegenseitig.

Fotografieren Sie selber Essen?

Früher habe ich das gern gemacht, aber seit dem Ausstellungsprojekt habe ich damit aufgehört. Weil jede Aufnahme nur noch ein Klischee war. Egal, was man fotografiert, ob das japanische Ramensuppe ist oder Sushi oder ein Sandwich – da war nur noch das Gefühl von: schon gehabt, schon gegeben. Es hatte keine Bedeutung mehr für mich.

The Photographers’ Gallery, London, noch bis 8. Oktober, thephotographersgallery.org.uk , #foodforbeinglookedat

Anna Dannemann, 32, hat an der Humboldt-Universität Kunstgeschichte studiert. Die Kuratorin der Ausstellung „Food for being looked at“ in der Photographers’ Gallery lebt in London.

