KINDL – ZENTRUM FÜR ZEITGENÖSSISCHE KUNST

Und plötzlich ist alles ganz ruhig. Obwohl Musik über die Lautsprecher tönt – Männerstimme mit Gitarre –, obwohl man in der Mitte eines Sudhauses steht – hohe Decken, kahle Wände, Kupferkessel –, hier hallt nichts. Im Gegenteil. Es ist, als käme man in eine andere, wohligere Welt, wo einem vorher gar nicht aufgefallen war, was da alles rauschte und schrie. Bis man durch die große Eingangstür „König Otto“ betritt.

„König Otto“ ist kein Mensch und kein König, sondern ein Kafenion. So heißen die traditionellen Kaffeehäuser in Griechenland. Typisch dafür – die spärliche Einrichtung. Unauffällige Tische und Stühle, keine Deko, würde auch stören. Die riesigen Kessel, eine große Uhr an der Wand, das reicht. Den „König“ betreibt Nikoletta Bousdoukou, ihre Tante Poppi bereitet die Speisen zu, mediterran, vegetarisch, vegan. Viel Auswahl gibt es nicht, zwei Sandwiches, Kuchen, Mittagstisch. Das gegrillte italienische Biobrot, belegt mit Aubergine, Zucchini, hausgemachtem Humus, kandiertem Zwiebelchutney und Mango-Chili-Crème schmeckt fantastisch, dazu ein Radler, das Bier – Rollberg vom Fass –, frisch aus dem Keller darunter. Wem das zu fleischlos ist, der geht raus in den Biergarten und bestellt ein „Berliner Eisbein Sandwich“.

Am Sudhaus 3, Neukölln, Mi-So 12-18 Uhr (Café) und Mi-Sa 12-22 Uhr (Biergarten). Obacht: Das Sudhaus macht vom 9.-20. August Sommerpause, der Biergarten bleibt geöffnet. koenig-otto.com

JÜDISCHES MUSEUM

Schmus – das klingt nach Zärtlichkeit. Oder Kompott. Kein schlechter Name für ein Café. Auf Jiddisch bedeutet „schmusen“ so viel wie „sich unterhalten“. Herein kommt man ohne Ticket. Nur eine Sicherheitskontrolle wie am Flughafen – Standard bei jüdischen Einrichtungen in Deutschland – müssen alle Besucher passieren. Die Hauptattraktionen des „Schmus“ sind der lichtdurchflutete Innenhof und der Garten hinterm Museum, mit Liegestühlen, Wiesen und einem Platanenwäldchen. Besonders im Sommer ein guter Ort, um „blau“ zu machen (von Hebräisch „be-lo“ = mit nichts, ohne), die zackigen architektonischen Linien von Daniel Libeskind im Blick.

Essen und Getränke sind in Ordnung; einen guten Americano kann man hier trinken (mit 2,60 Euro in der kleineren Variante nicht billig) und dazu Streuselkuchen oder Bienenstich essen. Die Speisekarte ist nur sachte jüdisch angehaucht: mit Bagel, dafür ohne Schweinefleisch. Es gibt eine Salatbar, als Suppe des Tages wird gerade eine Variante mit Tomaten, Frischkäse und Sucuk serviert. Insgesamt eine dufte, tofte Sache (von Hebräisch: toff=gut).

Lindenstraße 9, Kreuzberg, Mo 10-22 Uhr, Di-So 10-20 Uhr. koflerkompanie.com/restaurants/cafe-schmus/

TECHNIKMUSEUM

Natürlich kann man Farbe als Interpretation elektromagnetischer Strahlung bestimmter Wellenlängen verstehen. Das wäre die Lesart, die dem Technikmuseum wohl am ehesten entspricht. Man kann Farbe aber auch als Gefühl erleben. Zum Beispiel, wenn man die kleine Wanderung entlang der alten Lagerhallen links vom Hauptgebäude auf sich nimmt, und sich im „Tor Eins“ unter der orangen Markise niederlässt. Scheint die Sonne, badet der bunte Stoff die tennisplatzgroße Terrasse in warmem Licht und das Gemüt in wohliger Ferienlaune. Der Blick ins satte Grün des Gleisdreieckparks tut sein Übriges.

„Tor Eins“ bietet klassische Bistroküche: Suppen, Hühnchen, Flammkuchen. Foto: promo

Kulinarisch bietet das „Tor Eins“, das in seinem luftigen Inneren mit Industrielampen, Holztischen, Sofas und Zimmerpflanzen Werkhallen- mit Wohnzimmerchic paart, klassische Bistroküche: Suppen, Hühnchen, Flammkuchen, der hier unter seinem schwäbischen Namen „Dinnete“ firmiert. Das Wiener Schnitzel für rund 17 Euro ist riesig, der Griechische Salat von der Tageskarte für 7,50 Euro überschaubarer, aber frisch, der Espresso für 1,90 Euro kommt, wie es sich gehört, mit Leitungswasser. Nur Zeit sollte man mitbringen, der Service ist nicht so auf Zack hier draußen. Aber wen stört das? Orange ist die Farbe der Gemütlichkeit.

Möckernstraße 26, Kreuzberg, Mai bis Oktober: täglich 11-22 Uhr, November bis April: Di-So, 11-19 Uhr, toreins.de

