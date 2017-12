Königsberger aus Berlin kann man bei der kleinen Manufaktur „Wald Marzipan“ in Charlottenburg kaufen. Moll und Lemke liefern die Masse in 12,5-Kilogramm-Klötzen aus. 60 000 Kalorien hat so ein Block. Wie viele Tonnen die Firmen jährlich produzieren, wollen sie nicht sagen. Keiner will dem anderen verraten, wie viel er verkauft. Schwierig wird es, wenn die Mandelernte schlecht ausfällt, und der Preis entsprechend steigt. Deshalb entwickelten Lebensmitteltechnologen Ersatzstoffe wie Persipan aus Aprikosenkernen.

Dessen Produktion bei Moll läuft ähnlich wie bei Marzipan. Aprikosenkerne müssen allerdings „entbittert“ werden, bevor sie im Persipan landen. Ihr Blausäuregehalt ist recht hoch. Dazu werden die Kerne viermal gewaschen. In der Halle verbreitet sich ein typischer Marzipangeruch, nebenan tropft das Persipan aus einem Rohr in den Bottich. Es ist geschmacksintensiver als sein edler Verwandter. „Persipan wird gerne in Dominosteinen verwendet“, sagt Armin Seitz, Geschäftsführer bei Moll. Es heißt, seine Firma sei weltweit der größte Persipan-Lieferant. Bestätigen will Seitz das nicht.

Damit die süße Köstlichkeit auch in der Hauptstadt berühmter wird, gibt es nun „Berliner Marzipan“ in Pralinenform zu kaufen. Hamid Djadda handelt eigentlich mit Waren aus dem Iran. Doch als er begann, wilde Mandeln zu importieren, traf er sich auch mit den Leuten von Moll. Und erfuhr so von den Mengen an Marzipan aus der Hauptstadt. Rund 1,4 Tonnen hat er zunächst für seine Pralinen bei Moll und Lemke gekauft. Aus den großen beigen Blöcken werden bei Djaddas Firma „Ohde“ kleine Würfel, verfeinert mit Safran, Orange, persischem Blausalz. Der Laden in der Uhlandstraße hat seit November geöffnet.

Die Masse hat ein Imageproblem

Die Pralinen mitentwickelt hat Sabine Dubenkropp. Vor zwei Jahren war sie Deutsche Schokoladenmeisterin, außerdem betreibt die gelernte Köchin eine Confiserie in Charlottenburg. Hunderte Pralinen liegen in der Auslage. Ein Stockwerk tiefer, in der Küche, trocknen sie auf Blechen. Ihr Verhältnis zu Marzipan war am Anfang nicht das beste, verrät Dubenkropp. Als sie zum ersten Mal eine Mozartkugel probierte, war ihr diese viel zu süß und schmeckte nicht nach Mandel. So entwickelte sie ihre eigene Marzipankugel, die „Melanie-Kugel“ – mit Honigmarzipan und Nougat mit Knusperstückchen.

Damit der cremigen Konsistenz auch etwas gegenübersteht. „In sehr günstigem Marzipan ist zu viel Zucker“, sagt Dubenkropp. „Pur wäre Marzipan nicht so spannend.“ Und die Masse hat ein Imageproblem. Marzipan gilt als altbacken. Daran will Dubenkropp etwas ändern und exotischere Wege gehen. Es mit Frucht kombinieren. Vielleicht Grapefruit. Oder Birne. Mit allem, was Säure liefert.

Auch Lemke würde Marzipan gerne aufpeppen. Und hat genau das gemacht, was die Expertin empfiehlt: Fruchtmarzipan mit Orange und Kirsche entwickelt. Nun hoffen sie, dass es von den Großkunden angenommen wird. Wer so lange nicht warten will, kann nach Neukölln fahren. Denn neben den Fabrikgebäuden gibt es einen kleinen Fabrikverkauf. Dort, wo die Mandelbäume stehen.

Der Fabrikverkauf „Lemkes Lädchen“ in der Späthstraße 31–32 in Neukölln hat Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag bis 14 Uhr geöffnet.

