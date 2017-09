Schließlich ist Gottes Garten das Mutterland des Weines, zumindest wurden hier die ältesten Spuren von Anbau gefunden, sie weisen 8000 Jahre zurück. In England vertreibt Marks & Spencer bereits die orangefarbenen Weine aus den Kvevris, den traditionellen Tongefäßen, die jede Familie auf dem Land in der Erde verbuddelt und die als Unesco-Welterbe zählen. Auch das KaDeWe bietet sie schon an. Prophezeiung Nummer 1: Georgische Weine gibt es bald in jeder Bar!

Und weil das Paradies keine Allergien kennt, tun die Georgier an praktisch alles Walnüsse. Ein griechischer Salat aus Gurken und Tomaten wird mit Nüssen georgisch. Auch das beliebteste georgische Dessert, von Weitem sieht es aus wie eine Salami, besteht aus von konzentriertem Traubensaft umhüllten Nüssen. Prophezeiung Nummer 2: Dieses „georgische Snickers“ wird bald die Käseplatten der europäischen Weinbars schmücken!

Mutter und Tochter im „Schwiliko“ tragen jetzt Nadugi heran, einen sanften Hüttenkäse, den sie mit Granatapfelkernen dekoriert haben und mit Minze verfeinert. Laktoseintoleranz kennt das Paradies auch nicht. Dann kommt dampfendes Brot auf den Tisch, Khatschapuri, der Mittelpunkt jeder Supra. Das Brot ist mit Käse ausgestopft, einer Art würzigem Mozzarella. In der besonders reichhaltigen Variante, so isst man es am Schwarzen Meer, glibbert auf der Brotmitte ein rohes Ei. Inga bricht ein Stück Teig vom Rand, vermengt das Ei mit dem Käse zu einer orangefarbenen Spirale, bis es stockt. Was, sagt sie, die auch die „Homes“-Bar nebenan betreibt und es wissen muss, bekämpft einen Kater besser als das? Biblische Prophezeiung Nummer 3: Das hier wird die neue Pizza! Wäre es längst, wenn damals mehr Georgier nach Amerika ausgewandert wären, wie der Georgien-Experte Roger Rosen schreibt.

Kräuter sind hier ein eigenes Gericht

Eigentlich ist man satt, aber das lassen Mutter und Tochter nicht gelten. Das Georgische, eine eigene Sprache, deren verschlungenes Alphabet an Thai erinnert, hat ein Wort für die, die dennoch weiteressen: Shemomedjamo. Es fehlen ja noch die Vorspeisen. Und die Kräuter. Kräuter sind hier ein eigenes Gericht. Eine japanische Touristin, erzählt Rusudan, soll einmal erstaunt ausgerufen haben: „Die Georgier essen Gras!“ Büschelweise liegen sie zu Beginn der Supra aus, man dippt sie in Salz, beißt ab. In Georgien ist der Estragon nicht so scharf (sie machen daraus sogar eine giftgrüne Limonade, nach der ganz Russland süchtig ist), der Koriander weniger seifig, das Basilikum pikanter. Statt einer Knoblauchzehe brauchen die Frauen hier zehn. Das Salz importieren sie aus Swanetien im Norden des Landes. Genau wie die getrockneten Kräuter, die in Deutschland schwer zu finden sind: Ringelblume, Bockshornklee, Bohnenkraut.

Denn obwohl die Georgier Schweinespieße mit Saucen lieben, die indischen Chutneys ähneln, mit grünen sauren Pflaumen, wilden Kirschen, obwohl ihre Lammeintöpfe mit Zimt legendär sind wie ihre Trinkgelage und ihre Hühnersuppen gesund machen, ist ihre Küche auch eine vegetarische. Die orthodoxen Fastenregeln zwingen die Christen dazu, insgesamt das halbe Jahr auf Fleisch zu verzichten. Rusudan fährt mit dem Zeigefinger die Speisekarte hoch und runter: Bohneneintopf, eingelegte Aubergine, Ratatouille.

Khinkali werden das neue Streetfood

Nur eins gibt es im „Schwiliko“ nicht. Khinkali, georgische Ravioli/Pelmeni/Wantan/Manti. Die, sagt Inga, seien eher was für nach der Supra. In der Hauptstadt Tiflis servieren sie diese würzigen Maultaschen in Souterrain-Kaschemmen. Man packt sie am Stiel aus Teig, schlürft die Brühe heraus, damit kein Tropfen danebengeht. Dazu Bier, den Grappa Chacha, eine Zigarette. Prophezeiung Nummer 4: Khinkali werden das neue Streetfood!

Ein Text über Georgien muss mit einer Erzählung aus dem Paradies enden. Es waren also einmal zwei deutsche Wanderer am Fuß des mächtigen Bergs Kasbek. Müde und hungrig erreichten sie nach einem steilen Abstieg eine Hütte. Darin kneteten drei Frauen – Großmutter, Mutter, Enkelin – Teig für Khinkali, es duftete himmlisch. Nein, zum Essen bleiben könnten sie unmöglich, der letzte Minibus in die große Stadt fahre in wenigen Minuten vom Dorfzentrum, wehrten die Deutschen ab. Ehe sich die beiden versahen, dampften die herrlichsten Khinkali vor ihnen und die Großmutter erklärte am Telefon dem Kioskbesitzer im Dorf, er müsse hinüberlaufen, den Bus aufhalten. Als die satten Wanderer schließlich rennend den Bus erwischten, schimpfte sie keiner für die verlorene Zeit. Ein Dutzend geduldige Georgier fragte nur: Na, war es auch gut?