Das Essen ist die einfachste Form der Gratifikation. Wer also abnehmen will, muss sich adäquate Goodies überlegen. „Karottensticks statt Schokoriegel“, sagt Endres, „das funktioniert nicht.“ Statt an den Kühlschrank zu gehen, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, könnte man sich doch eine halbe Stunde hinlegen und Musik hören. Oder, wer’s mag, eine Runde joggen.

Nicht zu viele Studien lesen, könnte man auch noch ergänzen. Dauernd kommt eine neue heraus, die oft genug das Gegenteil der vorhergegangenen erklärt. War gestern Fett des Teufels, ist heute Zucker der größte Bösewicht. Dabei lässt sich nach Meinung des Diderot’schen Paares die ganze Forschung zum Thema gesundes Essen auf drei gesicherte Erkenntnisse reduzieren: dass es abwechslungsreich sein, viel Gemüse enthalten und industriell unverarbeitet sein soll. Also: viel kochen.

Dabei meiden die beiden selber das Wort „gesund“, das jage Gesunden wie Kranken nur Schrecken ein, klinge leicht nach Bevormundung und Bedrohung. Und die exzessive Beschäftigung damit macht selber krank. „Orthorexia nervosa“, so nannte der amerikanische Arzt Steven Bratman schon vor 20 Jahren das, woran er selber litt, die Besessenheit von gesundem Essen, ein Zwangsregiment, das ihn immer weiter in die Isolation trieb. Eine Crux aller Diäten.

"Wir sind von Zwängen und Pflichten umstellt"

Gerade der soziale Aspekt aber spielt eine zentrale Rolle. „Übers Essen“, sagt Klotter, „gewinnen wir soziale, kulturelle, politische Identität.“ Die einen definieren sich über Tomaten vom Bauern oder vegane Kost, für die anderen gehören Fritten und Big Macs zum Ich. Die kann man ihnen nicht einfach wegnehmen oder verbieten, wie die Grünen mit ihrem Vorstoß des wöchentlichen Veggie-Days erleben durften. „Wir sind von Zwängen und Pflichten umstellt“, sagt Klotter, „das Essen ist eins der letzten Refugien der Freiheit.“

„Nudging“ hat der Ökonom Richard Thaler als ( umstrittene) Methode des besseren Lebens empfohlen: statt mit erhobenem Zeigefinger zu drohen, die Menschen einfach in eine bestimmte Richtung schubsen. Man könnte zum Beispiel den Bäcker an der Schule mit ins Boot holen. Ihn dafür gewinnen, Zucker und Fett im Gebäck zu reduzieren, als billigstes Teilchen nicht gerade die größte Zuckerbombe anzubieten und das Vollkornbrötchen nach vorne in der Auslage zu schieben. So wird das Gesunde ins Blickfeld gerückt, ohne dass das andere ganz verschwindet. Nicht nur das individuelle Verhalten, sondern die Verhältnisse zu ändern, das ist die Grundidee von „Public Health Nutrition“. Den Master-Studiengang, den Fulda 2006 als erste deutsche Hochschule einführte, hat Eva-Maria Endres absolviert.

Soziales Wohlbefinden schafft Gesundheit

Ernährungsberatern empfiehlt das Paar denn auch, mit Sozialarbeitern „ins Feld zu ziehen“ und zu gucken, was realistisch ist, was die Menschen ändern wollen, was sie ändern können. Und sie dabei zu unterstützen. Was natürlich eine Frage des Geldes und des gesellschaftlichen Willens ist. Nur: Ohne geht es nicht. „Das ist eine einfache Formel – soziales Wohlbefinden, nicht ein einzelnes Lebensmittel, schafft Gesundheit.“ Also geht es darum, den Rückhalt in der Gemeinschaft zu stärken, dort Strukturen zu verändern.

20 Prozent der Bevölkerung interessieren sich Umfragen zufolge für gute Ernährung, ein enormer Anstieg. Selbst Discounter bieten immer mehr Bio-Produkte und frisches Obst und Gemüse an. Aber was ist mit Hartz-IV-Empfängern, die sich die Ernährungspyramide nicht leisten können? Was mit bildungsfernen Schichten, die die Broschüren der Krankenkassen unter Umständen gar nicht verstehen, sich dadurch gedemütigt fühlen? Auch das gehört zu den Paradoxen: Diejenigen, die Hilfe am nötigsten hätten, nehmen sie am seltensten in Anspruch. Selbst wenn – als Psychotherapeut, sagt Klotter, kann er Hunderte von Stunden für einen Patienten beantragen. „Und die werden mir bewilligt. Bei der Ernährungsberatung sind’s nur fünf. Und ich bekomme das doppelte Honorar.“ Ein krasses Missverhältnis, das er anprangert.

So wie die Idee von Essen als Religionsersatz. Immer mehr Menschen glauben ja, die reine Lehre gefunden zu haben, andere missionieren oder verteufeln zu müssen und stürzen sich in einen Glaubenskrieg. Im postchristlichen Zeitalter, sagt Klotter, „versucht man Erlösung und Unsterblichkeit mit anderen Mitteln zu erreichen. Ich erlöse mich durch meinen Körper. Die 68er haben das mit der Sexualität versucht, wir machen das heute mit dem Essen.“ Nur funktioniert es nicht. „Essen ist keine Sünde“ heißt ein „Anti-Diät-Buch“ aus dem Jahre 1997, an dem der Psychologe mitgewirkt hat. Aber heilig macht Essen ebenso wenig.

