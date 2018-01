Maishähnchen

Auf die Haut nur Salz und Pfeffer, unter der Haut Trüffelbutter verteilen. Bio-Zitronenscheiben ins Huhn reinlöffeln und im Ofen bei nicht zu hoher Hitze braten. Am Ende noch mal den Grill einschalten. Besser geht’s kaum.

Natron

Der geheime Fleischzartmacher der Berliner China-Imbissläden. Damit kriegt man zu Hause auch die zäheste Rouladenscheibe weich. Fleisch einfach ein paar Stunden lang in eine Mischung aus Natron, zwei Messerspitzen, und etwas lauwarmer Milch einlegen, abtrocknen, wie gewohnt würzen. Ein Trick, wenn man ein paar Euro sparen will. Dann kauft man halt kein Rinderfilet, sondern ein Stück aus der Schale.

Oregano

Besser als unser Majoran und ebenso zu verwenden. Prima Geflügelgewürz, passt zur Ente wie zum Schweinebraten, eine Kartoffelsuppe gewinnt auch durch etwas Oregano. Hülsenfrüchte ebenfalls. Außer bei Linsen, da bin ich konservativ, die esse ich mit Essig und Zucker.

Pilze

Ich bin ja staatlich geprüfte Pilzsachverständige, deswegen weiß ich, dass diese Köstlichkeit biologisch nicht zu den Pflanzen gehört. Der schmackhafteste Pilz ist Amanita caesarea, der Kaiserling. Er ist ein Verwandter des Fliegenpilzes, hat nur keine Punkte, dafür einen dunkelroten Hut und ein zitronengelbes Blätterfutter. Er heißt so, weil er dem Kaiser Cäsar vorbehalten war. Auf den Märkten in Rom kostet ein Kilo um die 70 Euro. Im Herbst mit hausgemachten Bandnudeln das Beste, was man in speziellen römischen Restaurants bestellen kann.

Quitte

Ein Gelee aus dieser Frucht ist köstlich. Mit etwas Zimt in Weißwein gedünstet ist die Quitte mein Lieblingsdessert. Wenn man sie roh isst, hat man das Gefühl, es wächst einem ein Pelz auf der Zunge. Die Quitte kann man ruhig kräftig köcheln, sie verträgt auch ein paar Aromen – Zimt, ein Stückchen Sternanis. Dazu sehr gerne eine Kugel Vanilleeis von guter Qualität.

Räucherfisch

Egal welcher, aber besonders Heilbutt, Buttermakrele oder Aal. Die Verbindung von Rauch- und Fischaroma ist unübertrefflich. Sehr bezeichnend, dass die US-Amerikaner geräucherten Fisch kaum kennen. Was haben die überhaupt von den Indianern gelernt?!

Salz

Nichts, auch kein Kuchen und keine Süßspeise, schmeckt ohne diese Natriumchlorid-Kristalle. Wir würden zugrunde gehen ohne Salz. Ob wir auch an zu viel zugrunde gehen können, ist umstritten. Meersalz ist schon ein bisschen würziger. Aber Himalaya- oder sonst ein PipifaxSalz – das ist die reine Preistreiberei.

Trieb- oder Treibmittel

Chemische Treibmittel sind eine Zumutung. Andere als Sauerteig und Hefe gehören nicht in unser täglich Brot. Die Hofpfisterei bäckt das beste Sauerteigbrot, das man in Berlin kaufen kann.

Ungarisches Gulasch

Das Gulasch ist prinzipiell ungarisch und eins der besten Schmorgerichte weltweit. Daran gehören Rindfleisch aus der Keule, viele Zwiebeln, viel edelsüßer Paprika, etwas scharfer Paprika, Salz, ein wenig Wasser und sonst nichts! Keine Pilze, kein Majoran, nicht mal eine Prise Kümmel. Die Kunst besteht darin, es sehr, sehr langsam zu garen, bis es die richtige Konsistenz hat. Die Zwiebel muss fast zerflossen sein.

Vergessen

Kann man die meisten Restaurants in Berlin, die behaupten, dass sie regionale, also deutsche Küche anbieten. Mir kamen bei jedem meiner bisherigen Versuche die Tränen. Dann doch besser zum Österreicher oder Elsässer. Das Ottenthal an der Kantstraße ist recht gut.

Wasser

Für Wasser gilt das Gleiche wie für Salz. Ohne kann man nicht kochen. Außerdem ist es ganz wichtig, um nach allem, was man gekostet hat, die Zunge zu neutralisieren.

Xylose

Auch Holzzucker genannt. Es ist das, was süß schmeckt in Mais oder Kokosnüssen – ansonsten völlig bedeutungslos.

Ysop

Ein altes germanisches Würzkraut, das derzeit ein Comeback feiert. Schmeckt sehr fein in Kräuterbutter, Gurkensalat, Quark, zu Fisch oder Schweinebauch. Immer frisch und sparsam verwenden! Gehört in die Frankfurter Soße.

Zucker

Den benötigen wir als Gewürz. Alles Saure verträgt eine Prise, denn er nimmt der Säure das Spitze, Aufdringliche. In den asiatischen Küchen unterstreicht Zucker auch die salzigen Geschmacksnoten. Und Tomaten hilft er, jenes Aroma vorzutäuschen, das den üblichen Treibhausgewächsen nun einmal fehlt. Erdbeerkonfitüre wird besonders gut mit braunem Zucker, so behält sie ihre Erdbeerröte.

