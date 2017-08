WASSER AUF DEM TISCH

Wirkt da der Limes nach, die alte Kulturgrenze, die einst die Römer von den Barbaren trennte? Wer in Frankreich essen geht, bekommt eine Karaffe mit Leitungswasser gereicht, und wer in Italien einen Kaffee trinkt, dem stellt der Ober ein Glas Wasser dazu. Eine Selbstverständlichkeit, ein Gebot guter Gastgeber. In Deutschland gehört schon Glück dazu, Leitungswasser zu bekommen, wenn man nett danach fragt. Hierzulande macht man sich damit des Schmarotzens verdächtig: Da will einer trinken, ohne dafür zu bezahlen! Dabei ist es so: Wer in Südeuropa sein Wasser bekommt, bestellt meist trotzdem ein Getränk. Denn mit dem Wasser stillt man den Durst, Kaffee oder Wein genießt man.

PAPIER UND FROTTEE

Kleckern die Russen besonders viel? Schneuzen sich die Armenier häufiger als andere? Oder liegt es am blättrigen Baklava, dass in arabischen und manchen osteuropäischen Ländern noch in der kleinsten Bude und in der schäbigsten Mensa Papiertücher zum Herauszupfen auf den Tischen stehen. Und zwar so viele, dass sich damit locker pro Restaurant ein Wasserschaden aufsaugen ließe.

Wo immer man sich in diesen Ländern niederlässt, stehen die Tüchlein in schnöden Pappschachteln oder schmuckbesetzten Schatullen kaum eine Armlänge entfernt zwischen Platten voller Vorspeisen und Karaffen mit Hochprozentigem zur Rettung bereit: damit man sich an diesem hitzigen Abend den Schweiß von den Schläfen tupfen kann, den Hummus aus den Mundwinkeln rubbeln, damit man seinen Lippenstift vom Glas entfernen oder die Lachtränen von der Wange wischen kann. Noch wunderbarer sind nur die heißen, manchmal gar duftenden Frotteetücher, die sie einem beim Asiaten oder im Flugzeug reichen, damit man sich den Alltag von den Handflächen wäscht. Bevor die – und sei es nur eine kulinarische – Reise beginnt.

JAPANISCHE GETRÄNKEAUTOMATEN

Man kann in Japan hinkommen, wo man will, ob nach Tokio oder in die tiefste Provinz, einer ist immer schon da: der Getränkeautomat. Er ist ein klobiger Geselle, der am Straßenrand, in den Gängen von Bürobauten oder in der Lobby des Hotels auf einen wartet. Praktisch ist das vor allem überall dort, wo es keinen der ebenfalls landestypischen 24-Stunden-Supermärkte in der Nähe gibt. Morgens versorgt einen der Automat mit heißem Kaffee aus der Dose (leider meist ungenießbar), während der schwülen japanischen Sommertage mit gekühltem Grüntee in der Plastikflasche (süchtigmachend) und nachts – da leuchtet er einen schon aus der Ferne an – mit Bier der Marken Asahi oder Kirin (tiptop). Es braucht nicht lange, und man will die allgegenwärtigen Durstlöscher nicht mehr missen. Klar, das Konzept wird sich kaum auf Deutschland übertragen lassen: Der Energieverbrauch! Der Jugendschutz! Das Dosenpfand! Wenn es der ungesüßte(!) Grüntee mal in die Spätis Berlins schaffen würde, wäre schon viel gewonnen.

BOTTOMLESS COFFEE

Noch einen? Gerne! Der amerikanische Kaffee hat hart an seinem miesen Ruf gearbeitet. Wahrhaft grausig war diese Brühe, die einem im Land der unbegrenzten Möglichkeiten in der Prä-Starbucks-Ära serviert wurde. Dünn. Wässrig. Lauwarm. Wenn man also auch sonst nicht viel von dem Konzern mit dem grünen Logo hält, dass er seinen Landsleuten beigebracht hat, was Kaffee ist, dafür muss man ihm danken. Noch einen? Ja, bitte. Was unsere Freunde jenseits des Atlantiks allerdings schon immer instinktiv verstanden haben, ist, dass Kaffee ein Getränk ist, das nach Gemütlichkeit verlangt. Solange man was Süßes aus der Vitrine bestellt, schenken einem die uniformierten Kellnerinnen in amerikanischen Highwaydinern ohne mit der falschen Wimper zu zucken nach. Stundenlang. One more, honey? Immer und immer wieder, bis man vor lauter Koffein und Käsekuchen das Zeit- und Raumgefühl verloren hat und die Weiterreise in einem Zustand der überdrehten Glückseligkeit begehen darf. Zeit, dass der Free Refill auch an hiesigen Autobahntankstellen behandelt wird wie ein verfassungsmäßiges Grundrecht! Noch einen! Sure!

HOLLÄNDISCHE KEKSKULTUR

Sie schweben auf einem ovalen Silbertablett herbei: Mini-Stropwafels, Pindakaas-Rondos, Abrikozen-Koekjes. Jeder Koffiehuisbesucher darf sich ein Plätzchen nehmen und muss das Tablett zum nächsten Tisch weiterreichen. So lautet die Regel. Nur ein Keks! Sonst strenger Blick! Den wirft der Kellner, der das Tablett regelmäßig auffüllt, den maßlosen Deutschen zu. Koekjes sind viel besser als das Stück Fabrikkeks in Plastik, das deutsche Gastronomen auf die Untertasse legen. Hup, Holland, hup.

