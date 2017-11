Auch wenn heute jedermann Orangenmarmelade im Supermarkt kaufen kann, gibt es noch immer Klassenunterschiede in puncto Geschmack. Zumindest behauptet das die Anthropologin Kate Fox – dass die Upper Class die dunkle Variante mit dicken Schalenstücken bevorzugt, die Unterschicht dagegen die helle, mit dünnen oder gar keinen Schalenstreifen liebt. Eine These, die Bonneville anzweifelt.

Eins aber scheint sicher. Dass so ein Toast mit Orangenmarmelade, egal ob dick oder dünn, einen Hauch von Herrenhausfeeling vermittelt, auf jeden Fall von good old England. Wahrscheinlich ist es gerade das, was viele jüngere Briten abschreckt, die auch eher Kaffee- als Teetrinker sind. Wenn sie überhaupt noch frühstücken, greifen sie lieber zur gezuckerten Konkurrenz, Nutella & Co, Erdnussbutter, Lemon Curd, der süß-sauren cremig-buttrigen Marmalade-Alternative, oder einfach zu jam, der Fruchtkonfitüre. Die übrigens, jetzt kommt’s, auch in Deutschland nur als Marmelade verkauft werden darf, wenn sie mindestens 20 Prozent Zitrusfrüchte enthält. Da haben die Briten sich bei der EU durchgesetzt. Im Zuge des Brexit-Scheidungsprozesses verlangen nun Kritiker vom Kontinent, dass diese Verordnung auch wieder abgeschafft wird.

Chivers. Der 1873 gegründete Familienbetrieb aus Cambridge gehörte mal zu den größten Produzenten. Der Hersteller hat auch glatte... Foto: Doris Spiekermann-Klaas

Wobei das Wort Marmalade kein englisches ist. Es kommt aus dem Portugiesischen, dort heißt Quitte Marmelo. Denn ursprünglich wurden die Apfelsinen wohl im Mörser zu einer dicken Paste gequetscht, ähnlich der Quittenpaste. Hugh Bonneville weist darauf hin, dass malade darin steckt, krank, die bittersüße Creme ursprünglich als Heilmittel verabreicht wurde. Wer sie überhaupt erfunden hat, dazu gibt es verschiedene Geschichten. Die Schotten erheben Anspruch aufs Urheberrecht; verbürgt ist jedoch nur, dass in Dundee 1797 der erste Orangenmarmeladenbetrieb der Welt eröffnet wurde.

Warum liebt Paddington Orangenmarmelade?

Aber der wahre Liebhaber macht sie natürlich selber. Damit endet der erste Paddington-Film, dass die Browns sich am Orangenkochtopf zusammenfinden: „Marmalade Day!“ In der Tat ist das Einkochen für viele Briten ein Ritual, sobald im Januar die ersten Pomeranzen in die Läden kommen. Die Saison ist kurz, im Februar ist sie schon wieder vorbei.

Warum der kleine Bär überhaupt Orangenmarmelade liebt? Honig war seinem Schöpfer Michael Bond zu banal; außerdem steckte der andere berühmte Kinderbuchbär, Pu, ja schon ständig mit einem Finger im Honigtopf. Und der Schriftsteller liebte seine Marmalade.

Duchy. Die Marke des Prinzen von Wales, dem das Herzogtum, „Duchy“, von Cornwall untersteht, verkauft herbe Bio-Marmalade. Foto: Doris Spiekermann-Klaas

Hugh Bonnevilles Vorratsschränke sind voll davon. Nach dem ersten Film fanden Freunde und Verwandte es alle lustig, ihm welche zu schenken. Vorräte für Jahre. Macht nichts, Experten wissen: Sie muss reifen wie guter Wein. Robert Burgmeier, Chefkoch der Britischen Botschaft in Berlin, meint: „Mit drei Jahren befindet sie sich auf dem Höhepunkt.“

Der Bayer hat auch schon welche für Prinz Charles und Lady Di angerührt, damals im Hotel in Klosters, wo die Royals Ski fuhren; das Rezept (das er unten verrät) hat er dann mit nach Berlin gebracht. Natürlich schneidet er die Schale der Früchte – je zur Hälfte marokkanische Apfelsinen und italienische Pomeranzen – mit der Hand und dreht sie nicht wie die Fabriken durch den Wolf.

Unter Feinschmeckern und Spitzenköchen wie Burgmeier erlebt das Bittere gerade eine Renaissance. Junge Manufakturen produzieren inzwischen feine Marmalade- Sorten, seit 2005 gibt es ein eigenes Festival mit internationalem Wettbewerb. Und Kenner wissen, dass man weit mehr damit machen kann, als sie auf Toast zu streichen: in Joghurt rühren, Kuchen und Plätzchen damit füllen, mit Schokolade kombinieren, sie auch bei herzhaften Speisen einsetzen. Botschaftskoch Burgmeier etwa serviert seine Marmalade nicht nur zu Scones, sondern auch zu gereiftem Camembert, glasiert die Rehschulter damit und karamellisiert Chicorée.

Inzwischen gibt es sogar ein Orangenmarmalade-Kochbuch und einen Marmalade-Wodka, den auch Hugh Bonneville geschenkt bekam. Von all seinen Präsenten hat der ihm am besten geschmeckt.

