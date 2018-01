Der bekannte Familientherapeut Jesper Juul regte sich schon vor Jahren auf, es sei ein klares Anzeichen von gefährlicher „Überbehütung“, wenn man Kindern nur stumpfe Messer in die Hand gebe, damit sie beim Kochen „helfen“. Auch für den Gesetzgeber ist die Sache klar. Paragraf 1619 des Bürgerlichen Gesetzbuches besagt: „Das Kind ist, solange es dem elterlichen Hausstand angehört und von den Eltern erzogen oder unterhalten wird, verpflichtet, in einer seinen Kräften und seiner Lebensstellung entsprechenden Weise den Eltern in ihrem Hauswesen und Geschäft Dienste zu leisten.“

Wer immer noch zweifelt, wird spätestens überzeugt vom Leuchten in den Augen eines Kitakindes, das endlich auch mit echtem Küchengerät hantieren darf. Ein bisschen Übung braucht es, aber hat man ein paarmal die Hand geführt, säbelt sich das Kind tatsächlich zunehmend zuverlässig und glückselig durch Obst und Gemüse. Dass die japanische Kultur dem Messer eine eigene Seele zuspricht, woran der michelinbesternte Koch Thierry Marx im Vorwort zu Marius und Mélanie Martins Kochbuch „Messer – Rezepte und Techniken“ erinnert, scheint in solchen Momenten gar nicht mehr so weit hergeholt.

Qualitativ sind die bekannten Kindermesser solide und auch gut durchdacht, bestätigt Alexis Zweifler vom Berliner Fachgeschäft „Holzapfel“. Sicher, nicht High End, aber das könne man bei Preisen zwischen 20 und 35 Euro auch nicht erwarten. Für Kinder tendiert er eher zu einem Modell mit Wellenschliff: „Die bleiben länger scharf.“ Bedenken sollte man nur, dass diese deutlich schwieriger zu schleifen sind.

"Für die Feinmotorik ist das ein gutes Training"

Damit muss man sich aber erst mal nicht beschäftigen, denn scharf sind die Dinger tatsächlich. Da braucht sich Jesper Juul keine Sorgen zu machen. Schnell zeigt sich, dass es eine gute Idee ist, Pflaster im Schrank zu haben. Den Fingerkuppenschutz aus Plastik, den ein paar Hersteller mitliefern, wollte die junge Küchenkraft schon beim zweiten Mal nicht mehr anlegen. „Brauche ich nicht, ich kann das jetzt ...“ Aber bitte, lernen kann ein Kind ja nur, wenn es Fehler machen darf. Sagt sogar Jesper Juul.

Kinderärzte reagieren entspannt auf die zunehmende Verbreitung der Messer. „Es ist nicht so, dass sich jetzt plötzlich alle unkontrolliert in die Finger schneiden“, sagt Jakob Maske, Pädiater und Sprecher des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Berlin. Prinzipiell sei gegen die Idee auch nichts zu sagen. „Für die Feinmotorik ist das ein gutes Training.“

Wann man damit anfängt, hängt von der jeweiligen Entwicklung ab. „Wenn das Kind geschickt ist, kann man das sicher schon mit vier oder fünf Jahren versuchen“, sagt Maske. Nur sollte man am Anfang vielleicht besser mit weichen Gurken statt harten Karotten üben.

Ob Kinder tatsächlich spezieller Werkzeuge bedürfen, stellt er allerdings zur Diskussion. „Da geht es natürlich auch ums Geschäft“, sagt er. „Theoretisch können Kinder mit jedem Messer arbeiten, das für ihre Hände geeignet ist.“

Unbedingt nötig seien hingegen richtige Anleitung, sicherer Stand und Aufsicht. Sonst braucht man am Ende vielleicht doch noch Eis und Plastiktüten.

