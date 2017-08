CONTRA CRAFT BEER:

Braune Lederschürze mit Fake-Patina, dickes Karohemd im Frühling, strähniger Männer-Bun, Rauschebart, die Stirn nachdenklich in Falten gelegt – so sieht er aus, der Craft-Beer-Typ in seiner Handwerker-Verkleidung. Kraftprotzig-urwüchsig und doch sensibel. Schließlich sollte er den duftigen Fliederton seines Gebräus auch herausschmecken können.

Die Pose des Beer-Hipsters ist ebenso leicht wiederzuerkennen wie sein natürliches Umfeld. Es sind die Markthallen dieser Stadt mit ihren Schiefertafeln, den Dauerfrühstückern und dem hölzernen Shabby-Schick-Inferno. Mit Tastings und Postings kämpfen diese Männer zwischen peruanischen Fischgerichten und handgeschmiedeten Gürtelschnallen gegen Beck’s, Heineken und Miller lite.

Das bedeutet: Wer Pale Ale trinkt und dafür sechs Euro zahlt, ist automatisch auf der richtigen Seite. Der Seite der Mikrobrauereien und der Nonkonformisten. Schlückchen für Schlückchen darf sich der Connaisseur an seiner moralisch-künstlerischen Überlegenheit berauschen.

Biertrinkerinnen und Biertrinker, wollt ihr diesen elitären Zirkus wirklich mitmachen? Die Craft-Beer-Bewegung ist ähnlich proletarisch wie die Vorstandsetage von Verdi. Da helfen auch die stylischen Flüche und die Zungenbrecher auf den Etiketten nicht. „Ein großes Fuck Art the Heathens are coming bitte, und für meine Freundin ein Kinn Skoddehav white IPA.“

Wenn das Loriot noch erlebt hätte.

Aufrecht bleiben!

Ich möchte trinken, nicht dauernd degustieren müssen. Deswegen schlürfe ich übrigens auch sehr gerne heißen Nescafé, um wach zu werden. Zum Mahlen, Aufschäumen und Tampern bin ich morgens viel zu müde.

In Zeiten, in denen Kuchen nicht mehr aus der Konditorei kommt, sondern aus der Krümelmanufaktur, hat man einfach die verdammte Pflicht, aufrecht zu bleiben. Und überhaupt, wer kontrolliert eigentlich dieses Zeugs? Bei Anheuser Busch kann sich jeder sicher sein, dass die Hefekulturen auch regelmäßig geprüft werden. Doch benutzt der Craft-Beer-Typ in seinem Hinterhof wirklich ein Haarnetz für seinen Bart? Wer sagt mir, wo der Löffel, mit dem er das rechtsdrehende Quellwasser in Schwung gebracht hat, vorher gesteckt hat? Man hat schon Brauereipferde kotzen sehen.

Wenn jetzt die Bier-Sommelière aufschreit und von gleichgeschalteten Geschmäckern spricht, ist das ihr Bier. Ich begrüße die mir – fast hätte ich geschrieben, seit meiner Kindheit – vertraute Malznote von Diebels Alt. Krombacher Alkoholfrei schmeckt besser als jedes plörrige Stout, und vor allem bekommt man davon nicht solche Kopfschmerzen.

Symptom einer verblockhütteten Generation

Trinkt einer etwa freiwillig Fritz Cola, wenn er so richtig unterzuckert ist? Dann muss es unbedingt Coca Cola sein.

Bizarr, dass jetzt auch die großen Brauereien einen auf Craft Beer machen – Veltins zum Beispiel mit Grevensteiner. Dieser Originalitätszwang ist doch nur das Symptom einer total verblockhütteten Generation, die sich längst mental in die tiefen Wälder Kanadas zurückgezogen hätte.

Gerade feierte die deutsche Brauereiwirtschaft 500 Jahre Reinheitsgebot, das entstanden ist, um Durstige vor Panschern und Giftigem zu schützen. Nie war es so wertvoll wie heute.

Die Masse irrt bestimmt häufig, aber nicht immer. Manchmal hat die Masse auch recht. Esther Kogelboom

