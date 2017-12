Kontrastprogramm: Käsegebäck

Sollten Sie Sorge haben, dieser Knabberkram könnte süchtig machen, so fragen Sie nicht Ihren Arzt oder Apotheker. Er macht süchtig, Punkt. Und das nicht nur, weil er zwischen all den weihnachtlichen Süßigkeiten eine willkommene Abwechslung ist. Dieses Käsegebäck hat Power. Ein Glas Wein dazu, und die Engel trompeten Himmelsmusik. Wir brauchen: 500 Gramm Mehl, 500 Gramm Süßrahmbutter, 500 Gramm geriebenen alten (!!) Gouda (das macht der Käsehändler mit der Maschine), 2 Eigelb, 2 Teelöffel Milch, Fleur du Sel (oder grobes Salz).

In einer Schüssel werden Mehl, Butter (in Zimmertemperatur) und Käse mit dem Knethaken gut vermischt und dann mit den Händen zum geschmeidigen Teig gewalkt. Zur Kugel formen, halbieren, in Klarsichtfolie einwickeln und zwei Stunden im Kühlschrank ruhen lassen. Nun wird die eine Halbkugel etwas platt gedrückt und zwischen zwei Klarsichtfolien vorsichtig ausgerollt, etwa einen halben Zentimeter dick. Mit einem Teigrädchen (so bekommen die Ränder des Gebäcks eine hübsche Struktur) oder einem scharfen Messer in kleine Stücke schneiden, 1 cm auf 2 cm; wem Dreiecke sympathischer sind, auch okay. Ein Blech mit Backpapier auslegen und das Gebäck darauf verteilen. Kühl stellen, im Schlafzimmer oder auf dem Balkon. Die andere Halbkugel ebenso vorbereiten.

Als Nächstes wird der Backofen auf 220 Grad vorgeheizt. Zwei Eigelb in einer Tasse mit der Milch verrühren. Das Gebäck des ersten Blechs mit einem Pinsel bestreichen und auf jedes Teil einige Salzkörner krümeln (Vorsicht, alter Gouda ist schon salzig). 15 Minuten backen, auf dem Blech erkalten lassen. Jedes weitere Blech braucht nur noch ca. zwölf Minuten (die Gebäckstücke dürfen nicht braun werden!). Und zum Schluss die beste Nachricht: In einer Dose lassen sich diese mürben Käsegranaten wochenlang aufbewahren. So viel Selbstdisziplin ist allerdings selten.

Süße Resteverwertung: Makronen

Makronen sind meine allerliebste Resteverwertung. Gehen immer, aber am besten natürlich zu Weihnachten.

Meine Mutter konnte nie auch nur irgendetwas Essbares wegwerfen. Selbst kleinste Reste wurden aufgehoben. Den Mangel und den Hunger der Nachkriegszeit hat sie nie vergessen. Lebensmittel dürfen nicht verschwendet werden, kriegten wir Kinder ständig zu hören. Das prägt. Zum Anrühren einer Soße brauche ich nur das Gelbe der Eier, dann muss ich doch auch etwas mit dem Eiweiß anstellen. Zum Beispiel einen Obstkuchen mit Baiser backen. Oder eben Makronen.

Dafür nehme ich drei Eiweiß, 150 Gramm Zucker, eine ordentliche Messerspitze gemahlene Vanille und 200 Gramm gemahlene Haselnusskerne. Eiweiß schlagen, Zucker und Vanille reinrieseln lassen, zum Schluss die Haselnüsse unterheben. Meine Mutter backte die Makronen eher kletschig und setzte sie auf Backoblaten. Die liebten meine Geschwister und ich sehr, und wir versuchten immer, die Makronen mit den Zähnen so von der Oblate abzuziehen, dass diese nicht kaputtging.

Inzwischen mag ich die pappig schmeckende Unterlage nicht mehr und die Makronen lieber trocken. Also setze ich kleine Häufchen Teigmasse aufs Backpapier, schiebe das Blech in den auf 150 Grad vorgeheizten Backofen, schalte auf 80 Grad runter und lass’ die Makronen gut zwei Stunden backen. Perfekt sind sie, wenn die Plätzchen ganz leicht und trocken sind. Der Biss in die Makronen ist anders als früher, aber duften tun sie wie in der Kindheit.

Knallharte Kekse: Rübenkrautgebäck

Von wegen Nutella. Als ich ganz klein war, konnte man das in Deutschland noch nicht kaufen, und als ich mittelklein war, fand meine Mutter es zu teuer. Im Konsum, aus dem sie das Futter für die Großfamilie in riesigen Beuteln nach Hause hievte, kriegte man es eh nicht. Dort gab’s Rübenkraut. Ist auch süß und braun und lässt sich aufs Butterbrot schmieren. Im Unterschied zu Nutella ein echtes Naturprodukt: eingedickter Zuckerrübensaft, bar jeder Zusatzstoffe.

Am Kochen hatte unsere Mutter keinen Spaß, am Backen schon. Das war ja auch gesellig. Das Rezept für die Plätzchen ist simpel. 90 Gramm Sirup in 40 Gramm zerlassene Butter gießen, 250 Gramm Zucker, einen Teelöffel Zimt und ein Ei unterrühren. 250 Gramm Mehl, mit einem halben Päckchen Backpulver und einem halben Esslöffel Natron verrührt, sowie ein Esslöffel Wasser kommen dazu, alles zu einer Teigkugel kneten und bis zum nächsten Tag kühl stellen. Dann kam unser Einsatz: Kügelchen formen. Das konnten auch wir Kleinsten, ohne was kaputtzumachen. Wir fanden es herrlich. Das Zeug klebt nämlich wie Teufel, in Nullkommanix waren die Hände braun. Die Kügelchen setzten wir aufs gefettete Blech. Gaaanz weit auseinander, denn beim Backen bei mittlerer Hitze (der Duft! Rübenkraut riecht nach Weihnachten) werden aus den Kugeln flache Taler. Knallharte Taler. Am besten tunkt man die würzigen Plätzchen in was Flüssiges, Kaffee, Tee, Kakao oder Glühwein. Die Kekse schmecken wie früher. Das Rübenkraut übrigens auch. Und die gelbe Verpackung von Grafschafter Goldsaft sieht noch haargenauso aus wie in meiner Kindheit.

Für den Kitabasar: Ausstechplätzchen

Was? Der letzte Bake Sale in der Kita ist doch gerade erst gewesen? Egal. Vielleicht sitzt ja noch Mürbeteig von 2016 in den Dielenritzen. Neues Jahr, neues Glück. Die Kinder sind auch wieder ein Jahr vernünftiger – vielleicht.

Wir vermengen 250 g Mehl, 100 g Zucker, 125 g Butter, ein bisschen Backpulver und Vanillepulver. Zügig kneten, dann die Teigkugel eine halbe Stunde im Kühlschrank kalt werden lassen. Währenddessen Förmchen suchen, Glasur machen und Deko bereitlegen. (Alles, was bunt ist, wird sich später auf interessante Weise vom blässlichen Teig abheben!)

Teig ausrollen. Nun lasset das Ausstechen beginnen. Eine gute Lektion in Effizienz, wenn Reste zusammengedrückt und wieder ausgerollt werden: Ein Stern geht immer noch. Zehn Minuten backen. Verzieren. Trocknen lassen. In der Kita abgeben und eine Woche später für viel Geld zurückkaufen.

Der Klassiker: Zimtsterne

Das Aroma begleitet mich seit meiner Kindheit. Und ich liebe die puristische Idee dahinter. Die Konsistenz – innen eher weich als keksig – ist nicht ganz einfach zu erreichen. Es darf nämlich kein Mehl rein, weil es darum geht, Eiweiß, Puderzucker und Mandeln in perfekte Proportion zu bringen. Die Gewürze, neben Zimt ein wenig Nelke und Zitronenschale, müssen ohnehin nach Geschmack dosiert werden.

Ich nehme 600 Gramm Mandeln, 500 Gramm Puderzucker und sechs Eiweiß, schlage Eiweiß und Zucker fest und vermische dann ohne zu viel Gerühre drei Viertel dieser Masse mit den Mandeln, in denen vorher ein Esslöffel vom besten Zimt verrührt wurde (von Ingo Holland etwa), dazu die anderen Gewürze. Nun sieht man schon, ob die Konsistenz stimmt, ob es also geschmeidig ist, aber nicht matschig. Zu fest? Dann noch vom Eiweiß zugeben. Ausrollen auf irgendwas zwischen fünf und acht Millimetern, je dicker, desto saftiger (hier ist ein wenig Mehl als Trennhilfe erlaubt, besser sind aber geriebene Mandeln), und ausstechen.

Aufs Blech, mit Papier oder einer Silikonmatte dazwischen, und bei vorgeheizten 150 Grad mehr trocknen als backen, je nach Dicke 10 bis 15 Minuten. Wenn sie innen noch weich sind und beim Anfassen empfindlich, ist es genau richtig. Dann den restlichen Eischnee, gern mit ein wenig Zitronensaft gewürzt, akkurat obendrauf pinseln. Fertig! Wenn alles geklappt hat, schmecken die auch noch im Februar danach.

