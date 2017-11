Christoph Geyler kümmert sich im Weddinger Zwölf-Plätze-Restaurant „Ernst“ um die Weine zu puristischen Gerichten, die beinahe zu 90 Prozent aus Gemüse bestehen. So ernsthaft wie das Bemühen um Produkte mit unverfälschtem Geschmack sind auch seine Kombinationen: Zu Wildkräutern mit Apfelessig schenkt er die „Purus“ Mosel-Rieslinge von Rudolf Trossen aus, zum gebackenen Sellerie den „Silvaner Pur“ vom Weingut Odinstal aus der Pfalz, beides biodynamisch arbeitende Winzer.

Für leichte Rotweine sieht Geyler Potenzial ausgerechnet bei der kapriziösen Tomate (Pinot Noir, auch als Rosé) oder bei gegrillter Paprika, wo ein gekühlter Cabernet Franc von der Loire ins Spiel kommt. „Die Hotelfachschule, die ich vor 15 Jahren im Schwarzwald absolviert habe, hätte ich so nicht bestanden“, kommentiert er. Damals ahnte man nicht, dass ein gereifter Weißwein aus der Chenin-Blanc-Traube mit der Schärfe von Senföl, das zum Beispiel in Kohlsorten steckt, wunderbar zurechtkommt. Oder wollte es vor lauter Entenstopfleber auch gar nicht wissen.

Landet man nun im Weinladen, ist guter Rat in Sachen Gemüse nicht selbstverständlich. Der Charlottenburger „Viniculture“ ist ein aussichtsreicher Anlaufpunkt, weil das Sortiment viele Weine umfasst, die möglichst ungeschönt auf die Flasche kommen. Einige davon geben Traumpartner für Gemüse ab. Danach fragt man am besten Alexandra Rehberger, als Köchin und Sommelière kennt sie sich aus mit dem Wechselspiel von Speis und Trank. „Bitterkeit muss immer berücksichtigt werden, damit in Kombination mit viel Säure oder noch mehr Bitterkeit kein metallischer Geschmack im Mund entsteht“, sagt sie und empfiehlt für Freunde bitterer Stängel einen Sherry oder einen Vin Jaune aus dem Jura. Zu roten Beten würde sie einen leichten Pinot Noir mit erdigen Aromen öffnen. Und natürlich spielt für die Österreicherin auch Grüner Veltliner eine Rolle: gereift, zu Spitzkohl.

Kohlensäure darf immer dabei sein

Viel will ausprobiert werden im Zusammenspiel von Wein und Gemüse. Das erste Buch zum Thema haben der Sommelier Sebastian Bordthäuser und die Köchin, Autorin und Fotografin Manuela Rüther im April herausgebracht und damit einen Nerv getroffen. Die erste Auflage von „Wein & Gemüse“ ist ausverkauft, die zweite erscheint am 24. November, rechtzeitig vor Weihnachten. „Man findet keine Freunde mit Salat. Man braucht auch Wein“, steht dem Buch mit 60 ebenso schönen wie machbaren Rezepten voran. „Warum sollen Vegetarier nichts zu trinken bekommen?“, meint Bordthäuser, der sich für die Vielfalt von Gemüse begeistert. Allein die Erbse – als Sprosse, als Schote, frisch gepult oder getrocknet. Vier Geschmackswelten!

Der Sommelier ermuntert dazu, ruhig zu testen, was gar nicht geht, etwa Artischocke mit Bordeaux. In Gemüsen steckt Zucker, deshalb rät Bordthäuser, nicht gleich einen restsüßen Wein dazuzustellen, um den Cola-Effekt zu vermeiden (irgendwie lecker, aber ohne Kontur und Lebendigkeit).

Kohlensäure darf immer dabei sein, zur Pizzette mit Tomate, Pecorino und Rauke wird ein knackig-trockener Lambrusco geöffnet. Und zum gebackenen Kürbis schwärmt er von trockenem Gewürztraminer, gerne auf den Schalen vergoren.

Kommen wir noch einmal zurück zu dem, was das Etikett über den Wein verrät. Immer häufiger ist dort der Zusatz „vegan“ zu lesen. Könnte das auch als eine Art Speiseempfehlung gelesen werden? Nein, eine besondere sensorische Nähe zu Gemüse haben derart ausgezeichnete Flaschen nicht. Bei der Herstellung des Weins wird lediglich auf den Einsatz tierischer Produkte verzichtet. Traditionell können Gelatine, Hühner- oder Fischeiweiß zur Klärung benutzt werden, sind im abgefüllten Wein aber nicht mehr enthalten und hinterlassen keinerlei Geschmack. Veganern reicht das, um diese Tropfen abzulehnen. Bei als „vegan“ gekennzeichneten Weinen werden pflanzliche Bindemittel zur Klärung benutzt.

Es geht aber auch ganz ohne. Denn bei einer sorgfältigen, langsamen Arbeit im Keller sind schönende Eingriffe eigentlich kaum nötig. Derart ausgeruhte Weine harmonieren dann tatsächlich gut mit der wilden Welt von Gemüsen und Kräutern.