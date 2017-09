Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen hat am Dienstag vor dem Landgericht Freiburg der Mordprozess gegen Hussein K. begonnen. Dem jungen Flüchtling wird zur Last gelegt, die 19-jährige Studentin Maria L. im vergangenen Oktober in Freiburg vergewaltigt und ermordet zu haben. Die bewusstlose Frau ertrank im seichten Ufergewässer des Flusses Dreisam, wo der Täter sie nach der Vergewaltigung abgelegt haben soll. Der Angeklagte will nun entgegen früherer Äußerungen nun doch aussagen. Während der Untersuchungshaft hatte er keinerlei Angaben gemacht. „Mein Mandant wird sich sowohl zur Person wie auch zur Sache äußern“, sagte sein Verteidiger. Zugleich beantragte er den Ausschluss der Öffentlichkeit für die Angaben des jungen Flüchtlings zu seinen persönlichen Verhältnissen.

K., der eigenen früheren Angaben zufolge aus Afghanistan stammt, wurde im Dezember 2016 gefasst. Seine Identität ist unklar, ebenso wie sein genaues Alter. Angeklagt ist er vor der Jugendkammer, kann jedoch je nach Bewertung des Gerichts auch nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden.

Urteil frühestens im Dezember

Der Fall hatte bundesweit für großes Aufsehen gesorgt. Auch am Prozesstag war das Publikumsinteresse riesig: Bereits zwei Stunden vor Beginn der Verhandlung standen die Zuschauer vor dem Landgericht Schlange.



Nach der Festnahme von K. stellte sich heraus, dass er in Griechenland vor seiner Flucht nach Deutschland eine 20-jährige Frau fast umgebracht hatte. Er kam in Haft, wurde im Zuge einer Amnestie aber wieder freigelassen. Dann tauchte er unter und 2015 als angeblich minderjähriger Flüchtling unerkannt in Deutschland wieder auf. Für den Prozess sind zunächst 16 Verhandlungstage anberaumt. Das Urteil könnte frühestens im Dezember fallen. Gehört werden sollen 45 Zeugen sowie zehn Sachverständige. (dpa)