An einer Schule in Parkland (US-Bundesstaat Florida) sind am Mittwoch tödliche Schüsse gefallen. Es habe mehrere Tote gegeben, sagte der Sheriff des Broward Countys, Scott Israel. Eine genaue Zahl der Todesopfer nannte er zunächst nicht. Außerdem seien mehrere Menschen verletzt in Krankenhäuser gebracht worden.

Der Täter sei gefasst, sagte Israel. Er habe sich ohne Widerstand festnehmen lassen. In sozialen Netzwerken machten Bilder die Runde, auf denen ein Mann zu sehen ist, der von Polizisten in Handschellen abgeführt wird.

„Es handelt sich nicht um einen derzeit an der Schule befindlichen Schüler“, betonte Israel. Es werde jedoch geprüft, ob der etwa 18 Jahre alte Mann früher an der Schule gewesen war. Es gebe keine Anzeichen für weitere Verdächtige, sagte Israel.

Medienberichten zufolge suchte die Polizei in Parkland - etwa 75 Kilometer nördlich der Metropole Miami - stundenlang nach dem Schützen. Einsatzkräfte mehrerer Polizeieinheiten waren im Einsatz.

An der Schule spielten sich teilweise entsetzliche Szenen ab. Fernsehbilder zeigten, wie Rettungskräfte Verletzte auf Tragen zu Krankenwagen transportierten. „Es ist chaotisch“, schrieb Sheriff Israel auf Twitter.

Tägliche Pressekonferenz des Weißen Hauses abgesagt

Viele Schüler verließen unverletzt die Schule. Die Schülergruppen wurden wurden von bewaffneten Polizisten begleitet. Augenzeugen berichteten, im Schulhaus der Highschool sei „eine Menge Blut“ zu sehen gewesen.

Am Rande des weiträumig abgesperrten Areals warteten Eltern voller Sorge auf ihre Kinder. Die Schule wird von Schülern der Jahrgänge neun bis zwölf besucht, sie gilt als angesehen. Viele Schüler schrieben aus dem Schulgebäude SMS-Nachrichten an ihre Eltern und fragten nach Rat, da sie Schüsse gehört hätten.

US-Präsident Donald Trump ließ sich nach Angaben des Weißen Hauses über die Lage in Florida unterrichten. „Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Betroffenen“, hieß es in einer Stellungnahme. Das Weiße Haus sagte wegen der Entwicklung in Florida die täglich stattfindende Pressekonferenz mit Regierungssprecherin Sarah Sanders ab.

Mehr zum Thema Nach Massaker in Las Vegas Die Waffendebatte in der Endlosschleife

Der Vorfall in Florida ist bereits das 19. Vorkommnis mit Schusswaffen an einer Schule in den USA im laufenden Jahr 2018. Erst vor drei Wochen waren in Kentucky zwei Schüler durch Kugeln ums Leben gekommen. Regierung und Parlament haben Forderungen nach einer Verschärfung von Waffengesetzen bisher stets eine Absage erteilt. Das republikanisch regierte Florida gehört zu den Bundesstaaten mit eher laxen Waffengesetzen. (dpa)