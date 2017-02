Ein Soldat hat offenbar einen Angriff auf das Pariser Museum Louvre verhindert. Er eröffnete das Feuer auf einen mit einem Messer bewaffneten Mann, der mit einem Koffer in das Museum eindringen wollte, wie am Freitag aus Polizeikreisen verlautete. Der Angreifer sei dabei verletzt worden. Ein weiterer Polizeivertreter sagte, der Mann habe versucht, einen anderen Soldaten anzugreifen und in das zum Museum gehörende Geschäft zu gelangen.

Polizeiangaben zufolge wurde das Gelände um das Museum evakuiert. Das Innenministerium sprach von einem "ernstzunehmenden Zwischenfall". Eine Louvre-Sprecherin sagte, das Museum sei vorübergehend geschlossen. Die anwesenden Besucher müssten im Inneren bleiben, sagte eine Mitarbeiterin des Museums am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Es komme niemand mehr rein oder raus.

N-TV berichtet, es habe sich um einen Rucksack gehandelt in dem sich kein explosives Material befunden habe. Der Fernsehsender spricht von einer "Machete", mit der der Angreifer einen Soldaten angegriffen habe, bevor er von einem anderen Soldaten angeschossen wurde. Der Soldat wurde leicht verletzt. Der Pariser Polizeipräfekt Michel Cadot sagte, der niedergeschossene Angreifer solle "Allahu Akbar" (Gott ist groß) geschrien haben.

Wegen der Anschlagsgefahr patrouillieren in der französischen Hauptstadt an vielen Orten Soldaten, unter anderem vor Touristenattraktionen. (rtr, AFP, tsp)