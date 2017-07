Die Polizei ermittelt im Fall der Londoner Brandkatastrophe mit mindestens 80 Toten wegen gemeinschaftlicher fahrlässiger Tötung. Das teilte Scotland Yard am Donnerstagabend mit. Medienberichten zufolge sind der örtliche Bezirksrat von Kensington und Chelsea und die Wohnungsgesellschaft, die das Hochhaus verwaltete, im Visier der Ermittlungen. In einem Schreiben an die ehemaligen Bewohner des Grenfell-Towers hieß es laut BBC, die Polizei habe Anlass zu vermuten, dass beide Organisationen sich der gemeinschaftlichen fahrlässigen Tötung schuldig gemacht hätten.

Bei dem Brand am 14. Juni kamen mindestens 80 Menschen ums Leben. Das Feuer breitete sich mit rasender Geschwindigkeit über die Außenfassade aus. Bewohner hatten sich vor der Katastrophe immer wieder über mangelnden Brandschutz in dem Gebäude beschwert. (dpa)