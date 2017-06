Im Zentrum Londons steht seit der Nacht zu Mittwoch ein 24-stöckiges Hochhaus in Flammen. Mindestens zwölf Menschen starben nach Polizeiangaben. Zunächst war von mindestens sechs Toten die Rede. Ob noch weitere Menschen ums Leben kamen, war ist derzeit noch unklar. Scotland Yard rechnet jedoch mit weiteren Todesopfern, wie ein Sprecher mitteilte. Bis zum frühen Mittwochabend waren nach Angaben der Rettungskräfte mindestens 79 Patienten in Kliniken behandelt worden, 18 von ihnen seien in einem kritischen Zustand. Der Rettungseinsatz wird nach Angaben der Polizei mehrere Tage dauern.

16 Stunden nach dem Notruf waren mehrere Brandherde weiterhin nicht gelöscht. Den Einsatzkräften gelang es aber nach und nach, sich bis in das oberste Stockwerk vorzukämpfen. Die Feuerwehr ist eigenen Angaben zufolge mit 200 Leuten und 40 Löschfahrzeugen an dem Wohnkomplex in North Kensington im Einsatz. Der Grenfell Tower brenne vom zweiten bis zum 24. Stock, hieß es. Bis zum Mittag war das Feuer noch nicht unter Kontrolle. Einsturzgefahr besteht aber nach Einschätzung von Experten, die das Gebäude in Augenschein genommen haben, entgegen früherer Befürchtungen nicht. Brandschutzleiterin Dany Cotton sagte: "In meinen 29 Jahren als Feuerwehrfrau habe ich nichts von diesem Ausmaß gesehen."

Die Ursache ist noch unklar. Scotland Yard teilte jedoch mit, dass es einen Terroranschlag ausschließen könne. Londons Bürgermeister Sadiq Khan versprach umfassende Aufklärung. „Es wird im Laufe der nächsten Tage viele Fragen zur Ursache dieser Tragödie geben, und ich möchte den Londonern versichern, dass wir dazu alle Antworten bekommen werden“, teilte Khan am Mittwoch über Twitter mit.

Auf Videos war zu sehen, dass die Flammen auf den gesamten Wohnkomplex übergegriffen hatten. Fernsehmoderator George Clark, der in der Nähe wohnt, sagte dem Sender BBC Radio 5, er könne Menschen ganz oben auf dem Hochhaus sehen. Er habe zunächst gedacht, dass eine Alarmanlage in einem Auto angegangen sei und habe dann die Glut durch die Fenster gesehen. „Ich wurde mit Asche bedeckt, so schlimm ist es. Ich bin 100 Meter weg und ich bin vollständig mit Asche bedeckt.“

Eine Schule in der Nähe des brennenden Hochhauses bleibt am Mittwoch geschlossen. Man müsse erst die weitere Entwicklung abwarten, hieß es der Nachrichtenagentur dpa zufolge in einem Aushang vor dem Schulgebäude. In dem Wohnkomplex sollen viele Familien mit Kindern gelebt haben.



Video 00:30 Min. Wohnhochhaus in London in Flammen

Gegend am Hyde Park soll gemieden werden

Die Polizei twitterte, die Gegend nordwestlich vom Hyde Park solle gemieden werden. Dan Daly von der Feuerwehr sagte der dpa, die Feuerwehrleute würden Atemmasken tragen, die Arbeit sei extrem hart und die Bedingungen sehr schwierig. „Das ist ein großer und sehr schwerwiegender Vorfall.“ Auf Facebook fügt die London Fire Brigade hinzu, die ersten Einsatzkräfte seien binnen sechs Minuten vor Ort gewesen. Man habe zahlreiche Helfer und Spezialisten entsandt. Die Polizei wurde eigenen Angaben zufolge kurz nach 1 Uhr (Ortszeit) alarmiert. Die Evakuierungsarbeiten seien im Gange. Ein Video des Reporters Alex Dibble zeigt den andauernden Brand, als die Sonne bereits aufgegangen ist:

Nach Angaben des Stadtbezirks Royal Borough of Kensington and Chelsea sind in dem Hochhaus 120 Wohnungen. Er wurde 1974 errichtet und umfassend modernisiert. Ein von Anwohnern betriebener Blog schreibt jedoch, ein Brand wie dieser sei "nur eine Frage der Zeit" gewesen: "All unsere Warnungen stießen auf taube Ohren". Die "Grenfell Action Group" berichtete im Januar 2016 von erheblichen Brandschutzmängeln etwa im Gemeinschaftsbereich des Wohnkomplexes. Auch habe es eine sogenannte "stay put policy" gegeben, die den Bewohnern riet, im Falle eines Feuers nicht zu flüchten, sondern in den Wohnungen zu bleiben.

Ein Bewohner des Grenfell Towers bestätigte dies der britischen BBC und sagte: "Hätten wir auf sie gehört und wären in der Wohnung geblieben, dann wären wir gestorben." Im April 2016 reagierte die Hausverwaltung "Kensington and Chelsea TMO", die das Gebäude im Auftrag des gleichnamigen Stadtbezirks verwaltet, in einem Newsletter auf die Kritik. Darin stand, dass ein neues Rauchabzugssystem installiert worden sei. Der dpa berichteten mehrere Anwohner am Mittwoch ebenfalls von Beschwerden über unzureichenden Feuerschutz. Das Feuer soll Augenzeugen zufolge im unteren Teil des Hochhauses ausgebrochen sein und sich dann nach oben durchgefressen haben.

Möglicherweise Wärmedämmung in Brand geraten

Der Berliner Brandschutzexperte Reinhard Eberl-Pacan vermutet, dass die Wärmedämmung in dem Hochhaus in Brand geraten ist. "Da muss etwas richtig schief gelaufen sein", sagte er dem Tagesspiegel. Dem Dienstleister Rydon zufolge, der die Außenwände des Grenfell Towers erst im vergangenen Jahr für rund 8,7 Millionen Pfund renoviert hatte, wurden Fassadenverkleidungen zu verschiedenen Zwecken angepasst. Die Maßnahmen seien zur Verbesserung der Wärmedämmung und zur Modernisierung der Außenansicht durchgeführt worden.

In Deutschland dürften bei Hochhäusern, also Gebäuden ab 22 Meter, nur nicht entflammbare Materialien eingesetzt werden, sagt Eberl-Pacan: "So ein Brand ist intolerabel." Ein ähnlicher Fassadenbrand bei einem deutlich niedrigeren Haus in Pankow 2005 habe zu einer weiteren Verschärfung der Vorschriften beim Verbauen von Wärmedämmung geführt. In Berlin müssten sich Bewohner von Hochhäusern keine Sorgen machen, sagte Eberl-Pacan. Auch ältere Häuser seien in der Regel gut gegen Brände geschützt. (mit dpa, AFP, Reuters)