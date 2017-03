In Hamburg sind ein Vater und sein neunjähriger Sohn tot aufgefunden worden. Die beiden seien am Montagabend von Feuerwehrleuten bei einem Einsatz in einer Wohnung im Stadtteil Rothenburgsort entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen in der Hansestadt.

Angaben zur möglichen Todesursache, eventuellen Abläufen und Hintergründen machten die Ermittler zunächst noch nicht. Im Tagesverlauf sollten gegebenenfalls weitere Informationen veröffentlicht werden. (AFP)