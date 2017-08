Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in den Bodensee bei Konstanz sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das einmotorige Geschäftsflugzeug stürzte am Dienstagmittag etwa 500 Meter vom Ufer der Insel Mainau entfernt ab, wie die Polizei in Konstanz mitteilte. Der Bodensee ist an der Unglücksstelle etwa 50 Meter tief.

Die Such- und Bergungsarbeiten unter Beteiligung der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks sowie mehrerer Polizeiboote dauerten am Dienstagnachmittag noch an. Aufgrund der gefundenen Trümmerteile und der anderen Spuren gingen die Ermittlungsbehörden demnach aber davon aus, dass die beiden Flugzeuginsassen den Absturz nicht überlebten.

Das Flugzeug war den Angaben zufolge mit zwei Insassen an Bord von Zürich aus in Richtung Hamburg gestartet. Um kurz vor 12.00 Uhr informierten Augenzeugen die Polizei über den Absturz. Rettungs- und Einsatzkräfte eilten sofort zur Unglücksstelle. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurden eingeschaltet. (AFP)