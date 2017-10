Bei einem Musikfestival in Las Vegas sind mindestens 20 Menschen durch Schüsse getötet worden. Mehr als 100 weitere wurden verletzt, wie die Polizei der US-Metropole am Montag mitteilte. Der Schütze wurde von der Polizei getötet, teilte ein Sprecher am Montag mit.

Nach Angaben der Polizei schoss der Mann am späten Sonntagabend auf das Publikum beim Country-Musikfestival "Route 91 Harvest". Auf der Hauptbühne trat gerade der letzte Act des Abends auf, der Musiker Jason Aldean, als der Schütze um kurz nach 22 Uhr Ortszeit aus dem 32. Stockwerk des benachbarten Mandalay-Bay-Hotels in die Menschenmenge feuerte. "Niemand wusste, wo er hingehen sollte", schilderte der Musiker Jake Owen, der kurz zuvor auf der Bühne stand, bei Twitter die Situation. Auf Videos war langanhaltendes Maschinengewehrfeuer zu hören.

Ob es weitere Täter gab, war zunächst unklar. Die Polizei teilte jedoch mit, dass sie nur von einem Schützen ausgeht, einem "einsamen Wolf", wie ein Sprecher sagte. Er sei noch im Hotel niedergestreckt worden und stamme aus der Gegend. Die Ermittler fahnden allerdings noch nach seiner Begleiterin und suchen nach zwei Fahrzeugen. Die Hintergründe liegen weiterhin im Dunkeln.

Auf Bildern war ein verlassenes Veranstaltungsgelände zu sehen, auf dem Verletzte versorgt wurden. Zahlreiche Menschen hätten blutüberströmt am Boden gelegen, sagte ein junger Mann dem Sender CNN. Die Polizei riegelte Teile der berühmten Ausgehmeile ab. Auch der Betrieb des nahegelegenen Flughafens war durch den Großalarm beeinträchtigt.

In den vergangenen Jahren gab es wiederholt Anschläge auf Veranstaltungsorte. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich Ende Mai bei einem Konzert der Sängerin Ariana Grande in Manchster in die Luft und riss 22 Menschen mit in den Tod. Im Bataclan-Theater in Paris starben Ende 2015 bei einem Konzert 89 Menschen durch Gewehrfeuer und Granaten. Im Sommer 2016 tötete ein Attentäter 49 Menschen in einem Nachtclub in Orlando mit mehreren Schusswaffen. Bei einem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul starben in der letzten Silvesternacht 39 Menschen durch Schüsse. (mit Reuters, dpa)