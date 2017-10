Bei einem Musikfestival in Las Vegas sind zwei Menschen durch Schüsse getötet worden. Mindestens 24 weitere wurden verletzt, wie die Polizei der US-Metropole am Montag mitteilte. Zwölf von ihnen seien in kritischem Zustand. Ein Verdächtiger wurde außer Gefecht gesetzt, schrieb die Behörde auf Twitter,

Ein Schütze soll Berichten zufolge am späten Sonntagabend Ortszeit beim Country-Musikfestival "Route 91 Harvest" nahe dem Mandalay-Bay-Casino um sich geschossen haben. Zeugen sprachen von mehreren Salven, die abgefeuert wurden. Ob es weitere Täter gab, war zunächst unklar. Die Polizei teilte jedoch mit, dass sie nur von einem Täter ausgeht. Die Hintergründe liegen noch im Dunkeln.

Auf Bildern ist ein verlassenes Veranstaltungsgelände zu sehen, auf dem Verletzte versorgt werden. Zahlreiche Menschen hätten blutüberströmt am Boden gelegen, sagte ein junger Mann dem Sender CNN. Die Polizei riegelte Teile der berühmten Ausgehmeile ab. Auch der Betrieb des nahegelegenen Flughafens war durch den Großalarm beeinträchtigt. (mit Reuters, dpa)