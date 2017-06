In London hat es nach Angaben der Polizei am späten Samstagabend drei schwere Zwischenfälle gegeben. Zunächst sei ein Lieferwagen auf der London Bridge in Fußgänger gefahren. Dann soll es eine Messerattacke auf dem nahegelegenen Borough-Markt gegeben haben. Anschließend habe sich ein Zwischenfall im Stadtviertel Vauxhall ereignet. Nach offiziellen Angaben starben mehrere Menschen. Ob es sich um Terrorattacken handelt, teilte die Polizei nicht mit.

Der erste Vorfall an der London Bridge ereignete sich um kurz nach 22 Uhr Ortszeit (23 Uhr MESZ). Eine BBC-Reporterin, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf der Brücke befand, berichtete, der Lastwagen sei mit hoher Geschwindigkeit gefahren. Mindestens fünf Menschen seien von dem Fahrzeug getroffen worden. Mehrere Menschen lagen verletzt auf der Brücke und wurden behandelt. Bewaffnete Polizei rückte zum Ort des Geschehens aus. Die Polizei twitterte, das Gebiet solle gemieden werden. Die Brücke wurde komplett gesperrt.

Ein weiterer Vorfall ereignete nach Angaben der Londoner Polizei am Borough Market in der Nähe. Die Behörden bestätigten Berichte über Messerstechereien. Bewaffnete Einsatzkräfte hätten mit Schüssen reagiert. Außerdem sei die Polizei in Vauxhall im Einsatz. Dazu sind bisher keine Einzelheiten bekannt. Allerdings teilte die Verkehrsbehörde gegen Mitternacht Ortszeit mit, dass der U-Bahnhof Vauxhall wieder geöffnet sei. Er ist gut drei Kilometer von der London Bridge entfernt.

Die Polizei sucht nach Angaben des britischen Nachrichtensenders BBC nach drei Verdächtigen. Sie könnten bewaffnet sein.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Selbstmordattentäter nach einem Konzert in Manchester 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Bei dem Terroranschlag waren mehr als 100 Personen verletzt worden.

Am 22. März war ein 52-jähriger Mann auf der Westminster-Brücke in London mit hohem Tempo in Fußgänger gefahren. Anschließend tötete er mit einem Messer einen unbewaffneten Polizisten. Bei dem Terrorangriff waren sechs Menschen ums Leben gekommen und Dutzende Menschen verletzt worden. Der Attentäter wurde erschossen. (mit dpa, AFP)