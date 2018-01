Zum Glück war die Show von Dawid Tomaszweski gestern Abend nur ein Pre-0pening, so kann Ivanman für sich in Anspruch nehmen, traditionell die Fashion Week zu eröffnen. Gezeigt wird Männermode und die ist in dieser Woche zumindest bei den Modenschauen in der Unterzahl. Obwohl international gerade die Männer dran sind: in Mailand zeigen gerade Prada und Co schöne Sachen. Aber auch in Berlin wird heute was geboten: mehr als vierzig Designer, viele davon aus der Stadt, stellen ihre neuen Kollektionen im Kronprinzenpalais aus.