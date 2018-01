Nhu Duong war sieben, als sie mit ihren Eltern aus dem Vietnam nach Stockholm auswanderte. Ihr Vater ist Kung-Fu-Meister, ihre Mutter Schneiderin. Sie studierte Mode in Florenz und machte am Beckmans College of Design in Stockholm ihren Abschluss. Wie viele Modeschaffende zog es sie irgendwann nach Berlin.