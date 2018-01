Heute Abend im Berghain

Im Berghain steht am Abend der Fashion Hab mit mit Damir Doma an. Er wird zum ersten Mal eine Laufsteg-Kollektion in Deutschland vorstellen. Laut der Veranstalter ist es ein Debüt für den gebürtigen Kroaten, der in Bayern aufwuchs und 2004 der Karriere wegen ins Ausland ging.