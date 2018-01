Ann-Kathrin Riedl war da und findet:

Also beginnen wir mal so: Eigentlich war Riani gar nicht schlecht. Es wurde brav alles aufgegriffen, was Avantgarde-Labels in letzter Zeit vorgemacht haben: Knallfarben, Elemente aus der Sportswear und der Funktionskleidung, Baretts und so weiter. Ist auch in Ordnung. Aber warum muss vor der Show erst mal eine Gruppe Sprayerinnen auf den Laufsteg kommen und warum eine Gesangseinlage von einem Rapper, von dem wir uns nicht sicher waren, ob man den nun kennen muss oder nicht. Braucht es doch alles nicht! Lieber weglassen, das wäre so viel besser!