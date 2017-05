Für das Projekt IKAT/ eCut des Goethe-Instituts reisten sieben Textil-, Mode-, Interior- und Produktdesignerinnen aus Deutschland nach Südostasien, um mit dort ansässigen Traditionsbetrieben innerhalb von drei Wochen marktfähige Produkte zu entwickeln. Eine Begegnung, die mal mehr, mal weniger einfach verlief – aber immer für beide Seiten bereichernd war. Hier erzählen zwei Designerinnen von ihren Erfahrungen. Mehr über das Projekt erfahren Sie am Samstag im Tagesspiegel.

Stephanie Rittler, Produktdesignerin aus Berlin

„Ich kam auf eine Insel im Osten von Borneo. Vorher habe ich im Internet nach dem Dorf, in dem ich bleiben sollte, gesucht, aber ich habe es nicht gefunden. Wir mussten vom nächstgrößeren Ort eine halbe Stunde direkt in den Dschungel hineinfahren. Das Dorf besteht aus Hütten auf Stelzen. Dort wohnt die indigene Bevölkerung, die Dayak. In vielerlei Hinsicht leben sie wie wir, aber gerade ihre Küche ist sehr traditionell. Einmal gab es Flughunde zu essen, ein andermal Schlangen und Affen. Ich habe auch eine Zeremonie besucht, bei der Medizinmänner böse Geister vertrieben haben und bei der Hühner und Schweine geopfert wurden.

Meine Begleiterin aus Jakarta und ich haben bei der Familie des Stammesführers gewohnt. Wir haben auf Matratzen auf dem Boden geschlafen, Hühner sind offen durch den Raum spaziert, es gab handgroße Spinnen und Käfer. In der Nacht flogen Flughunde über uns hinweg. In diesem Gemeinschaftsraum haben wir auch gearbeitet. Wir sind mit der Sonne aufgestanden, dann kamen die Weberinnen des Dorfes zu uns, um an der geplanten Taschenkollektion zu arbeiten. Nur wenige konnten vereinzelte Worte Englisch sprechen. Aber wir haben uns mit Händen und Füßen verständigt, irgendwann konnte ich die Sprache sogar ein wenig verstehen. Zu Hause hatte ich Bilder von Designs ausgedruckt, die ich mir für unser Projekt vorgestellt habe. Am Anfang waren die Weberinnen aufgeregt und trauten sich das nicht zu. Sie haben mir ihre Produkte gezeigt, die sie auch vor Ort in ihren Hütten verkaufen. Sie waren sehr graphisch und bunt, nicht unbedingt für den europäischen Markt geeignet. Aber gemeinsam haben wir zusammen Neues ausprobiert. Die Zusammenarbeit hat gut funktioniert. Die Frauen haben gemerkt, dass ich ehrlich interessiert war. Und sie haben gesehen, dass es – wenn es gut läuft – eine Option auf mehr gibt. Eine Weberin kam auf mich zu und erzählte mir, dass sie verschuldet sei und ihr Vater im Sterben liege. Und dass sie deshalb froh wäre um diese Chance, Geld zu verdienen. Gerade die jungen Frauen waren neugierig auf meine Vorschläge. Wir haben mit der Zeit ein sehr persönliches Verhältnis aufgebaut, sie haben mich zu sich eingeladen, mir Bilder ihrer Kinder gezeigt. Als ich gegangen bin, haben wir alle geweint.

Mit den Taschen aus Rattan, die wir im Dorf hergestellt haben, bin ich nach Jakarta in eine Ledermanufaktur gefahren, die mit den Weberinnen zusammenarbeitet. Dort wurden die Taschen weiter verarbeitet. Die Kollektion umfasst nun eine Bauchtasche, einen Rucksack, eine Halfmoon-Bag, Taschen für Yoga-Matten, eine Clutch. Ich bin immer noch in Kontakt mit den Frauen. Zu Hause hatte ich weitere Ideen, die ich ihnen geschickt habe. Die Zusammenarbeit läuft also über das Projekt hinaus weiter.

Mein Erlebnis war ein starker Kontrast zu den Erfahrungen der anderen Designerinnen. Sie sind in größeren Betrieben gelandet. Meine Zeit im Dorf war hingegen nicht immer einfach, meine Begleiterin hat sich Typhus eingefangen. Zwischendurch habe ich mir mehr Privatsphäre gewünscht, weil ich ja kreativ sein musste. Aber ich mochte es auch, mitten drin zu sein, die Kultur wirklich zu erleben und die Leute kennenzulernen.

Ich habe viel durch diese Reise gelernt. Wenn man die Produkte im Laden sieht, findet man sie vielleicht optisch schön, aber man kennt nicht ihre Geschichte. Man weiß nicht, was für eine Arbeit in ihnen steckt. Die Leute müssen zum Beispiel erst mal in den Wald gehen und die Rattan-Pflanzen ernten, bevor sie überhaupt damit arbeiten können. Ich habe mehr Gefühl für die Menschen bekommen, die hinter solchen Produkten stehen. Sie sind nun für mich emotional aufgeladen, sie haben viel mehr Wert bekommen.“

Franzi Kohlhoff von Teuber & Kohlhoff, Design-Duo aus Berlin

„Ich bin am Montag zurückgekommen und habe mich gerade erst vom Jetlag erholt. Die Eindrücke sind also noch sehr frisch. Meine Partnerin Anna und ich haben uns Ende vergangenen Jahres auf das Projekt beworben. Im April sind wir dann zum Einführungsworkshop nach Jakarta geflogen, wo wir die anderen Designer und die Betriebe kennengelernt haben. Danach hatten wir drei Wochen Zeit, uns vor Ort mit der neuen Technik auseinanderzusetzen und ein marktfähiges Produkt zu entwickeln.

Zusammen mit dem malaysischen Betrieb Tanoti Crafts haben wir eine Taschenkollektion hergestellt. Dafür wurde eine sehr alte Webtechnik angewandt, die Songket heißt. Ein klassisches Songket-Gewebe kann bis zu neun Monate in Anspruch nehmen. Die Technik hat früher in den unterschiedlichsten Kulturen existiert, ist aber anderswo verloren gegangen. Denn durch die Arbeitszeit kommen sehr schnell hohe Kosten zusammen. In Europa findet man so etwas in dieser Form kaum noch, die Betriebe sind ausgestorben, weil sie keine zukunftsfähigen Modelle entwickeln konnten. Unser Betrieb in Malaysia hingegen ging zwar sehr traditionell mit dieser Technik um, aber kannte sich auch gut mit der Finanzierung solcher Produkte aus.

In dem Betrieb arbeiten 20 Weberinnen. Im Bereich der Textilproduktion arbeiten häufig nur Frauen. Bei Tanoti Crafts sind alle festangestellt, das ist eine Besonderheit. Normalerweise arbeiten die Frauen auf Projektbasis, was dazu führt, dass viele nach kurzer Zeit wieder aussteigen, heiraten und zurück in ihre Dörfer gehen. Tanoti Crafts aber will gerade junge Mädchen ansprechen, die diesen Beruf ein Leben lang ausüben wollen.

Wegen der kurzen Zeit mussten wir sehr schnell Entscheidungen treffen, für Spielereien blieb keine Zeit. Es dauert alleine zehn Tage, um einen Webstuhl neu einzustellen. Unser Ziel war es, unseren Designprozess offen zu kommunizieren, also der anderen Seite zu erklären, wie sich unsere Ideen entwickeln. Es fand ein sehr intensiver Austausch statt. Wir haben oft mit den Frauen nach der Arbeit gekocht, der Umgang wurde mit der Zeit sehr locker. Die Frauen haben sich gefreut, dass sich Menschen aus dem Ausland für ihre Arbeit interessieren. Und wir konnten neue Ideen einbringen. Der Betrieb arbeitet normalerweise sehr traditionell, unsere Ästhetik war völlig ungewohnt für sie.

In einem Workshop im Anschluss an das Projekt haben wir die Prototypen besprochen. Sind sie schon marktfähig? Sind wir schon zufrieden? Wir werden nun noch einige Verbesserungen vornehmen, die Schritte haben wir noch vor Ort besprochen. Es wird bald eine nächste Runde Prototypen geben, die hoffentlich auch in den Verkauf gehen kann. Der Betrieb ist sehr gut organisiert uns ist es gewohnt, sich Verbesserungswünschen anzupassen und Kommunikationsketten aufrecht zu halten. Insofern denken wir, dass wir auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten werden. Aber natürlich müssen wir abwarten, wie sich die Produkte letztlich verkaufen.

Wenn es gut läuft denken wir, dass Tanoti Crafts auch weiterhin solche Projekte eingehen wird. Wir unterstützen sie gerne dabei, ein Netzwerk in Europa aufzubauen. Sie werden auch versuchen, in Malaysia das Produkt zu platzieren. Da sind sie ganz frei. Es war von Anfang an klar, dass sie unser Design auch weiterhin benutzen und es weiterentwickeln dürfen. Der Betrieb soll langfristig etwas von dem Projekt haben. Das ist unsere Gegenleistung für das Wissen, das uns vermittelt wurde.“