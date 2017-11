Im Grunde hat sie den Beruf der Trendforscher überhaupt erst begründet: Lidewij Edelkoort startete ihre Karriere als Mode-Koordinatorin in einem Amsterdamer Luxuskaufhaus, zog dann nach Paris und begann, Firmen Marken und Unternehmen zu beraten. Mit scharfem Analyseblick beobachtet sie die Welt um sich herum und zieht aus tausenden kleinen Beobachtungen große Schlüsse. Schließlich gründete sie eine eigene Firma "Studio Edelkoort" mit Niederlassungen in New York und Tokyo und ihr eigenes Trendbüro "Trend Union", mit dem sie zweimal im Jahr ein Buch ihrer Prognosen veröffentlicht. In der Mode- und Lifestyle-Branche wird es zu einer Art Bibel verklärt. In der Tag liegt Lidewij Edelkoort mit ihren Vorhersagen erstaunlich oft richtig. Firmen wie Gucci, Lancôme oder auch Coca Cola verlassen sich auf ihre Einschätzungen.

Auf Einladung von Liganova, dem deutschen Partner ihres New Yorker Trendbüros "Studio Edelkoort", hielt sie Anfang des Jahres bereits eine ihrer sogenannten „Trendlectures“ in Berlin ab, nun steht ein zweiter Termin in Deutschland an. Am 8. Dezember wird Li Edelkoort in Stuttgart sprechen. Und weit voraus blicken - es geht um den Sommer 2019. Das leicht esoterisch klingende Oberthema der Veranstaltung: "Goddesses, Dry Goods und Spiritual House". Grob gesagt verbergen sich dahinter folgende Thesen:

Der Hype um Normcore und Streetwear neigt sich dem Ende zu

Lidewij Edelkoort prophezeit, dass die Opulenz in die Mode zurückkehrt. Bald schon, so die Trendforscherin, werden sich Designer weniger an der Ästhetik der sozialen Netzwerke und der Street-Culture orientieren, und sich stattdessen auf Handwerk und Raffinesse konzentrieren. Im Zuge dessen werden Farben kräftiger und Formen ausladender, gar majestätisch. Der einprägsame begriff für diese Entwicklung - Goddess Movement".

Funktionskleidung wird künftig auch in der Stadt getragen

Das Safari-Camp sei der ideale Ort, um die künftige Richtung der Mode zu beobachten, sagt Lidewij Edelkoort. Künftig wird nicht mehr nur wichtig sein, wie unsere Kleidung aussieht, sondern auch, welche Funktionen sie besitzt. Was einst nur Outdoor-Fans trugen, wird sich - in veränderten Formen - auch im urbanen Raum durchsetzen. Der Fokus liegt dabei auf Materialien und technologischen Spielereien.

Das Zuhause wird heilig werden

In einer unruhigen Welt wird den eigenen vier Wänden künftig eine noch größere Bedeutung beigemessen werden. Sie werden zu einem "Spiritual House", in dem man sich vor verkriechen möchte. Damit einher geht eine neue Wertschätzung für Einrichtungsgegenstände, Lebensmittel und alles, was das häusliche Leben sonst noch ausmacht.

Lidewij Edelkoorts Trendseminar wird am 8. Dezember in der Stuttgarter Niederlassung von Liganova stattfinden. Mehr Infos und Tickets gibt es hier.