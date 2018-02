Im Stadtkreis Regensburg gibt es im deutschlandweiten Vergleich die meisten Singlehaushalte. In der bayrischen Stadt lebt in 56,4 Prozent der Haushalte nur ein Mensch. Das geht aus einer aktuellen Studie der Marktforschungsgesellschaft GfK hervor, die am Mittwoch in Bruchsal vorgestellt wurde. Den zweithöchsten Anteil von Singlehaushalten hat der Stadtkreis Würzburg (53,5 Prozent) vor den Stadtkreisen Leipzig (52,6 Prozent), Passau (52,3 Prozent) und Flensburg (51,8 Prozent).

Der Bundesdurchschnitt bei den Einpersonenhaushalten liegt derzeit bei 37,9 Prozent. Den niedrigsten Wert verzeichnet die GfK-Erhebung im Landkreis Cloppenburg (Niedersachsen) mit 22,6 Prozent.

Berlin, das bislang unter den deutschen Großstädten immer als die Single-Hochburg galt, wurde in dieser Rolle von Städten wie München (50,1 Prozent Singlehaushalte) und Köln (49,8 Prozent) abgelöst. In der deutschen Hauptstadt beträgt der Anteil der Singlehaushalte gleichwohl immer noch 49 Prozent. Unter allen deutschen Kreisen rangiert Berlin auf dem 20. Rang.

Auch den Anteil der Haushalte mit Kindern hat die GfK ermittelt. Er ist traditionell in den ländlichen Regionen besonders hoch. So führt bei dieser Erhebung der Landkreis Cloppenburg mit 49,6 Prozent vor den Landkreisen Vechta (Niedersachsen/48,5 Prozent) und Eichstätt (Bayern/47,9 Prozent). Am Ende der Skala liegt - entsprechend dem hohen Anteil an Singlehaushalten - der Stadtkreis Würzburg, wo der Anteil an Mehrpersonenhaushalten mit Kindern bei nur 17,9 Prozent liegt.

