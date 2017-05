In New York sind Medienberichten zufolge am Donnerstag eine Person getötet und 19 verletzt worden, als ein Auto in eine Menschenmenge am beliebten Times Square raste. Andere Medien berichtete von weniger Verletzten.

In US-Regierungskreisen hieß es, zunächst liege kein Hinweis auf einen terroristischen Hintergrund vor. Der Sender CBS berichtete ebenfalls unter Berufung auf die Polizei, eine Verbindung zum Terrorismus bestehe wohl nicht.

Die Feuerwehr sprach auf Twitter von einem „Verkehrsunfall“. Das Foto eines Twitter-Nutzers zeigte ein Auto, das auf den Gehweg gefahren war und auf Pollern einer Verkehrsinsel hängen blieb.

Nach dem Vorfall am New Yorker Times Square ist der Fahrer des Wagens festgenommen worden. Ein Video auf Instagram zeigte mehrere Beamte, die einen Mann mit Händen hinter dem Rücken abführten und in einen Streifenwagen setzten. Die Polizei bestätigte die Festnahme eines ManneEoll sich um einen 26-Jährigen handeln. Zu den Hintergründen hieß es am Donnerstag auf Twitter, man gehe von einem „Einzelfall“ aus, es werde weiter ermittelt. Weitere Menschen saßen den Berichten zufolge nicht in dem Fahrzeug. Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt.

Die Polizei konnte zunächst keine Angaben zu dem Vorfall machen. Ein Reuters-Reporter zählte am Donnerstag zunächst zehn Menschen, die vor Ort behandelt wurden. Die Polizei riegelte die Umgebung ab. Der Hintergrund des Vorfalls war zunächst unklar. Der Times Square ist auch bei Touristen beliebt.

Der Times Square in Manhattan, an dem der Broadway die 7th Avenue kreuzt, gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten bei Touristen. In der Gegend liegen Büros, Geschäfte sowie viele Theater und Restaurants. Den Platz überqueren nach Zählungen der Times Square Alliance täglich rund 300 000 Menschen.

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo macht sich kurz nach den Berichten auf den Weg zum Times Square. (dpa/AFP/Reuters)