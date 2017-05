Ein Autofahrer ist am New Yorker Times Square in eine Gruppe von Fußgängern gefahren und hat dabei mindestens 13 Menschen verletzt. Mehrere US-Medien berichteten zudem, dass ein Mensch ums Leben gekommen sei. Dafür gab es zunächst aber keine offizielle Bestätigung. Die Feuerwehr bestätigte der dpa den Vorfall und sprach auf Twitter von einem „Verkehrsunfall“. Das Foto eines Twitter-Nutzers zeigte ein Auto, das auf den Gehweg gefahren war und auf Pollern einer Verkehrsinsel hängen blieb.

Videoaufnahmen zeigten die abgesperrte Kreuzung und mehrere Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr. Eine Polizeisprecherin sagte auf dpa-Anfrage zunächst lediglich: „Wir sammeln noch Informationen.“

Wie ein AFP-Fotograf berichtete, gab es womöglich mehr als zehn Verletzte. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben zu dem Vorfall machen. Ein Reuters-Reporter zählte am Donnerstag zunächst zehn Menschen, die vor Ort behandelt wurden. Die Polizei riegelte die Umgebung ab. Der Hintergrund des Vorfalls war zunächst unklar. Der Times Square ist auch bei Touristen beliebt.

Der Times Square in Manhattan, an dem der Broadway die 7th Avenue kreuzt, gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten bei Touristen. In der Gegend liegen Büros, Geschäfte sowie viele Theater und Restaurants. Den Platz überqueren nach Zählungen der Times Square Alliance täglich rund 300 000 Menschen.

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo macht sich kurz nach den Berichten auf den Weg zum Times Square. (dpa/AFP/Reuters)