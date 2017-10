Ein unbekannter Täter hat bei einem Anschlag mit einem Lieferwagen in der Nähe des World Trade Centers in New York mindestens sechs Menschen getötet und rund ein Dutzend verletzt. Der Mann pflügte mit seinem Fahrzeug durch die Fahrradfahrer auf einem Radweg im südlichen Manhattan. Wie die Polizei mitteilte, rammte der Lieferwagen anschließend ein anderes Fahrzeug. Der Täter, der Waffenimitate bei sich trug, stieg aus und wurde von Polizisten angeschossen und festgenommen. Ob es sich um einen Einzeltäter handelte, war nicht klar; über die Motive des Mannes war zunächst nichts bekannt.

Das Tatfahrzeug raste in südlicher Sichtung etwa 20 Häuserblocks weit über den Radweg und kollidierte mit einem Schulbus. Der Anschlag ereignete sich in der Nähe einer Privatschule; laut Medienberichten wollen einige Schüler der Stuyvesant-Oberschule gesehen haben, wie ein Mann aus dem Lieferwagen heraus das Feuer eröffnete. Die „New York Times“ meldete, die Polizei suche nach mutmaßlichen Komplizen des Fahrers. Die Gegend um den Radweg wurde großräumig abgesperrt.

Passanten wollen mindestens zehn Schüsse gehört haben. Laut unbestätigten Berichten soll der Täter etwas gerufen haben, doch es war nicht bekannt, was er schrie. Die Methode der Gewalttat ähnelte dem Weihnachtsmarkt-Anschlag von Berlin und dem Lastwagen-Anschlag von Nizza, die beide von islamistischen Extremisten ausgeführt wurden. Im nahen Finanzviertel von Manhattan hatten islamistische Täter am 11. September 2001 zwei Verkehrsflugzeuge in die Türme des World Trade Centers geflogen.