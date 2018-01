Sirenenalarm in Duisburg

Praktisch flächendeckend berichteten Polizei und Feuerwehren im bevölkerungsreichsten Bundesland von umgestürzten Bäumen, umgewehten Verkehrsschildern und durch den Orkan abgedeckten Dächern. Es gab auch Verletzte. In Ratingen wurde eine Frau laut Feuerwehr von einem umstürzenden Baum getroffen. Sie kam in ein Krankenhaus. Auf der Autobahn 555 bei Köln wurden zwei Menschen verletzt, als eine Sturmböe einen Lastwagen umkippte.

In Ense-Lüttringen im Kreis Soest evakuierten Einsatzkräfte einen Kindergarten, nachdem der Orkan Teile des Dachs eines nahen Schulgebäudes abgedeckt hatte. Laut Polizei bestand die Gefahr, dass die Trümmer die Kita beschädigten könnten. In der Region wurden unter anderem viele Autos durch herabstürzende Dachziegel beschädigt. In Plettenberg flog das Dach eines Industriebetriebs in ein Wohnhaus und beschädigte es schwer.

Auch in den Nachbarländern sorgte "Friederike" für Chaos. In den Niederlanden ging auf Gleisen und Straßen nichts mehr, der Flughafen von Schiphol in Amsterdam strich vorübergehend alle Flüge, weil der Wetterdienst die höchste Alarmstufe ausrief. In Belgien starb eine Frau, als ein Baum auf ihr Auto stürzte.

Insbesondere in Norddeutschland sorgten am Donnerstag die mit dem Orkantief verbundenen Schneefälle für Probleme. In Hamburg erlitt ein 17-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen, als ein dicker Ast laut Polizei unter der Schneelast brach und ihn am Kopf traf. Allein dort gab es demnach am Morgen 125 Unfälle. (AFP)