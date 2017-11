Im Fall der Mordserie des ehemaligen Krankenpflegers und schon verurteilten Patientenmörders Niels H. aus Niedersachsen gehen die Ermittler inzwischen von 106 Toten aus. Dies teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nach dem Abschluss weiterer toxikologischer Untersuchungen am Donnerstag in Oldenburg mit. Zuvor waren die Ermittler von 90 Taten ausgegangen.

Niels H. sitzt längst im Gefängnis. Im Februar 2015 hatte das Landgericht Oldenburg ihn wegen zweifachen Mordes, zweifachen Mordversuchs sowie gefährlicher Körperverletzung zu lebenslanger Haft verurteilt. Während des Prozesses hatte sich ergeben, dass er in seiner Zeit am Klinikum Oldenburg (1999 bis 2002) und am Klinikum Delmenhorst (2002 bis 2005) für zahlreiche weitere Todesfälle verantwortlich sein könnte.

Die Polizei hatte daraufhin eine gründete daraufhin die Sonderkommission "Kardio" gegründet. (mit AFP)