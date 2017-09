In Essen hat am Montag der Prozess gegen zwei Männer und eine Frau begonnen, die in einer Bankfiliale einen bewusstlosen Rentner ignoriert haben sollen. Sie sind vor dem Amtsgericht wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt. Eine Überwachungskamera im Vorraum der Bank hatte den aufsehenerregenden Fall dokumentiert. Auf dem Weg zum Bankautomaten stiegen demnach vier Menschen über einen zusammengebrochenen 83-Jährigen oder machten einen großen Bogen um ihn. Dann verließen sie die Bankfiliale wieder - ohne dem hilflosen Mann zu helfen. Erst ein fünfter Kunde setzte einen Notruf ab.

Der 83-Jährige kam nicht wieder zu Bewusstsein und starb eine Woche später. Ein Gutachten ergab, dass er auch gestorben wäre, wenn ein Arzt eher gekommen wäre. Zunächst stehen drei der vier Bankkunden vor Gericht. Das Verfahren gegen den vierten Angeklagten wurde wegen dessen Gesundheitszustandes abgetrennt. (dpa)