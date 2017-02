Lautlos gleitet die „Century Paragon“ über den jadefarbenen Jangtse. Ein Elektromotor treibt sie an. In Chongqing, eine gigantische Metropole mit knapp zehn Millionen Einwohnern, ist das Fünf-Sterne-Kreuzfahrtschiff gestartet. Nun durchquert es die beeindruckende Bergwelt im Hinterland. Weiden, Zypressen und Kiefern wachsen hier und bedecken die Hänge wie grüne Teppiche. Aus dem Morgennebel am Flussufer ragen alte Grabmale, Häuser mit schwarzen Schindeldächern, ein Terrassenfeld, auf dem Sesam und Süßkartoffeln gedeihen. Ein Bauer, den Strohhut tief ins Gesicht gezogen, treibt sein Rind mit einem Pflug vor sich her. Er blickt kurz auf das Kreuzfahrtschiff und setzt die Feldarbeit fort. Es gleitet ja öfter eins vorüber. Für die Passagiere gibt’s viel zu sehen. „Seit dem Bau des Drei-Schluchten-Staudamms denken Ausländer, eine Jangtse-Kreuzfahrt sei nicht mehr so spektakulär, aber das stimmt nicht“, sagt Schiffsmanager Jack Xiong in perfektem Englisch.

Der Jangtse ist der längste Fluss Chinas und – nach Amazonas und Nil – der drittlängste der Erde. Er misst gut 6300 Kilometer, entspringt im Qinghai-Tibet-Plateau und mündet bei Schanghai in das Ostchinesische Meer. Ein mächtiger Transportweg, der, seit Errichtung des gewaltigen Damms im Jahre 2003, auf der Hauptstrecke der Jangtse-Kreuzfahrten zwischen Chongqing und Yichang ein neues Gesicht bekam: atemberaubende Talengen, von denen manche bislang nicht schiffbar waren, dazu ein Dutzend kleine Inseln in dem entstandenen 600 Kilometer langen Stausee.

Auf einer dieser Inseln liegt die Geisterstadt Fengdu, erster Stopp dieser viertägigen Kreuzfahrt. Bilder von Menschen verspeisenden Monstern und große Skulpturen von Teufeln und Dämonen, manche 2000 Jahre alt, mahnen in der Halle des Höllenkönigs oben auf dem Ming-Berg. Früher pilgerten Einheimische aus ganz Sichuan zu den kunterbunten Tempeln des Taoismus, Buddhismus und Konfuzianismus, um für die Seelen ihrer Ahnen zu beten. Heute kommen nur noch die Alten. Und die Kreuzfahrttouristen. „Der Ort ist unter Wasser begraben, aber seine berühmte Totenstätte blieb verschont“, erklärt der 34-jährige Xiong und steigt rasch die 33 Stufen zum Tempel des Jadekaisers, dem Himmelsherrscher empor.

Schon immer machte der Jangtse Ärger. Er überspülte Städte, flutete ganze Gebiete, gefährdete die Bootsleute. Noch bis vor 30 Jahren banden sich Treidler mit dicken Bambusseilen an den Schiffen fest und zogen sie nackt und in Strohsandalen, im Rhythmus ihrer Gesänge durch die Stromschnellen. Zwar hatte sich der Große Vorsitzende Mao Tse-tung bereits Mitte der 1950er Jahre auf die Möglichkeit eines Dammbaus konzentriert und genaue Untersuchungen in der Region angeordnet, um den wilden Jangtse zu bändigen. Doch dann begann die Kulturrevolution. Der Plan der riesigen Talsperre wurde verworfen.

Als die Regierung den Staudammbau 1994 dann doch ausrief, war das eine Erlösung für die Schiffer und die Bewohner in den stets überfluteten Orten am Jangtse-Unterlauf – auch Xiongs Familie in Wuhan sah das so. Doch das Mammutprojekt, das in 13 Jahren Bauzeit offiziell 18 Milliarden Euro verschlang, verursachte einen Aufschrei in der ganzen Welt. Es veränderte die Landschaft in beispielloser Weise. Ein riesiges Wasserkraftwerk entstand, das die Strommenge von 15 Atommeilern erzeugt und die Kreuzfahrer am letzten Morgen ihrer Tour zum Staunen bringt. Eine fünfstöckige Schiffsschleuse ist zu überwinden, in der die „Century Paragon“ eine Höhendifferenz von 110 Metern passiert.