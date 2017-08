An Bord wird wenig gemeckert: Weder am Pool von den älteren Herrschaften, weil die Kinder zu laut seien, noch in den Fahrstühlen, wenn sich mal wieder Kinder (nicht meine!) einen Spaß erlaubt und alle Etagenknöpfe gedrückt haben. Das Zusammenspiel der Generationen funktioniert nicht nur innerhalb einer Großfamilie. Thomas Eder, General Manager an Bord, unterstreicht: „Wer sich von Kindern gestört fühlen könnte, sollte nicht gerade in den Ferienzeiten buchen.“

Das Konzept der Tui-Flotte bewährte sich also: Eltern und Großeltern hatten immer wieder Momente der Ruhe, konnten sogar ausschlafen, da die beiden Kinder, die mit in der großelterlichen Kabine wohnten, ebenfalls zur Langschläferfraktion gehören; die Kinder, die eigentlich nonstop was erleben wollten, konnten aktiv sein. Schnell durfte meine Mutter feststellen, dass sich die vielen Menschen auf dem Schiff gut verteilen. Selbst zu Stoßzeiten am Abend vor den Restaurants oder nach den Shows im Theater an den Fahrstühlen musste man selten lange warten. Auch die Organisation beim Ein- und Ausschiffen und bei Landgängen lief stets glatt.

Die Zeiten, in denen eine Kreuzfahrt vor allem der älteren Generation vorbehalten war, sind vorbei. Das Durchschnittsalter an Bord sinkt gewaltig. Mehr als 250 Kinder und ihre Eltern drückten es bei unserer Route auf schlappe 56 Jahre.

Kulturprogramm für die Erwachsenen

Die Erwachsenen interessiert sowohl das Rundum-sorglos-Paket auf dem Schiff als auch die Route durch die Ostsee: Das polnische Danzig, Klaipeda mit der Kurischen Nehrung an der Westküste Litauens, St. Petersburg in Russland, Estlands Hauptstadt Tallinn und Schwedens Stockholm – lauter wunderschöne Ostseemetropolen. Diese Baltikum-Route bietet sich für Drei-Generationen besonders an. „Denn gerade die älteren Reisenden und die Familien schätzen die kurze Anreise mit dem eigenen Auto oder der Bahn“, erklärte Stephan Zimmermann, Cruise Director auf „Mein Schiff 6“. „Sie checken bei uns im Grunde in einem deutschen Hotel ein und wieder aus.“

Mein Vater lauschte in St. Petersburg aufmerksam sowohl den Erläuterungen des netten und kundigen jungen Russen, mit dem wir den Peterhof und den Katharinenpalast samt berühmtem Bernsteinzimmer besichtigten, als auch am nächsten Tag der ebenso kompetenten und attraktiven russischen Reiseführerin, die uns souverän durch die Eremitage leitete. Dass er dabei einem hochgehaltenen Tui-Schild folgte, störte meinen Vater nicht. In Klaipeda ging die gute Stimmung sogar so weit, dass einige Mitreisende im Bus „Ännchen von Tharau“ anstimmten, als wir am Simon-Dach- Brunnen vorbeifuhren. Dies war allerdings der einzige Moment der Reise, wo die Beziehung Enkel-Großeltern kurzzeitig ins Wanken geriet, weil es dem präpubertierenden Ältesten natürlich furchtbar peinlich war, als Opa anfing zu singen.

Zeit für Familie und auch für Zweisamkeit

Und wenn ich schon vor der Reise dankbar alle Komponenten des All-inclusive-Konzeptes zur Kenntnis genommen hatte, so war ich an Bord total begeistert davon. Als Großfamilienmutter mit vier Kindern, die sich auf dem Schiff herumtreiben, hätte ich keine Chance gehabt, den Überblick über die Reisekosten zu behalten. Ob meine Kinder in diesem Urlaub drei, vier oder – wie sie stolz berichten – an einem Tag sogar acht Kugeln Eis verputzten, sei’s drum: Die meisten Speisen und Getränke in fast allen Bars und Lounges sind im Reisepreis inbegriffen, ebenso wie der Kids-Club und die Teens-Lounge, das Fitnessstudio, der Wellnessbereich und das Unterhaltungsprogramm. Aber wer nun befürchtet, dass in den Bars ab morgens getrunken wird, irrt. Die Passagiere, die uns auf dem jüngsten, vor Kurzem erst in Dienst gestellten Exemplar der Tui-Flotte begegneten, waren keine hamsternden Büfettplünderer. „Und sie sind zum Glück sportlich-leger gekleidet“, bemerkte meine Mutter, die weder Lust gehabt hätte, sich jeden Abend in Schale zu werfen, noch große Freude an badebeschlappten Kurze-Hosen-Trägern hätte.

Das Fazit unseres Experiments: Jeder konnte für sich sein, wenn er wollte, und sich der ebenso zahlreichen Momente freuen, in denen wir zusammen Bingo gespielt und uns zu Apéro und Kartenspiel getroffen haben, in denen wir zusammen an Land gegangen sind, aber den Kindern die Eremitage „erspart“ und sie in die Obhut der Betreuer gegeben haben, in denen wir gekickert und gemeinsam im Whirlpool gesessen haben.

Natürlich haben wir oft zusammen gegessen, aber eben nicht immer. Es ist auch mal schön ohne Kinder – und ohne Erwachsene.