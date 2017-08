Am nächsten Abend sitzt die Hamburgerin im „Tarragon“, wo ausgeklügelte französische Küche serviert wird. Jeder Teller, der aus der Küche kommt, sieht wie ein Kunstwerk aus. Von der Vorspeise bis zum Dessert – alles delikat. Die Kellner bedienen ihre Gäste nicht, sie umsorgen sie.

Nach dem Dinner lockt das Theater. Auf jeder Reise der „Europa 2“ sind bekannte Künstler gebucht. Auf dieser Fahrt sind es unter anderem der Chansonnier Tim Fischer mit seinem Pianisten und Songschreiber Rainer Bielfeldt. Man trifft das Duo später in der „Sansibar“ auf Deck 8. Sylt lässt grüßen mit Bildern und Fotos von Dünen und Strandhafer. „Das Schiff ist der Knaller“, sagt Fischer und fügt ironisch hinzu: „Ich habe noch keine rostige Schelle gesehen.“ Und das Personal sei wirklich „unheimlich nett“. Die Crew besteht übrigens aus 370 Personen – auch das ist natürlich Luxus.

Muss das Büfett derart opulent sein? „Wenn Sie die Leute einzeln befragen würden, werden sie wohl sagen, die Hälfte reichte“, meint Fischer. Aber es sei wohl auch ein Anreiz, dass es „hier alles in Hülle und Fülle gibt“. Wer das nicht wolle, könne ja ein Schiff einer anderen Kategorie buchen. Die Musiker fühlen sich wohl an Bord, loben die „entspannte Atmosphäre“. Ob alle an Bord reich sind? „Ich denke, dass es auch Leute gibt, die für so eine Reise sparen“, vermutet Tim Fischer.

Vor dem Abflug müssen alle auf die Waage

Eine Reise, auf der man im Bug in cremefarbenen Ledersesseln sitzt und die Landschaft bestaunt. Man kann auch bei Sturm und Regen an Deck. Rote, warme Outdoorjacken mit dem Logo der Hapag-Lloyd-Reederei sind gratis auszuleihen, Anruf an der Rezeption genügt. Landgang ins grönländische Sisimiut. Dort stehen hübsche Holzhäuser in Buntstiftfarben, es gibt eine Kirche, einen attraktiven Fischereihafen und den größten Briefkasten der Welt. Alles ist flott abgehakt. So kommt man pünktlich zu den phänomenalen frisch gebackenen Waffeln auf dem Pooldeck. Das Glasdach darüber wiegt sechs Tonnen.

Das Ehepaar in der Nachbarsuite kommt aus Zürich. „Gefällt es Ihnen an Bord?“ – „Na ja“, sagt die Frau, „früher war der Service besser.“ Noch besser? Was fehlt denn? „Ach“, sagt die Dame, dreht sich um und verschwindet. Nörgler gibt es überall, an Bord der „Europa 2“ sind sie offenbar selten. „Hier wird viel gelächelt“, hat Tim Fischer beobachtet. Die meisten Passagiere freuen sich auf die verbleibenden Schiffstage bis Kanada.

Wir gehen im grönländischen Kangerlussuaq von Bord und fliegen von dort mit einem Minimaschinchen bis zum internationalen Flughafen in Nuuk. Nicht nur das Gepäck wird hier gewogen, auch jeder Passagier muss sich in Kangerlussuaq vor aller Augen auf die Waage stellen. Das peinliche Ergebnis darf ganz klar der „Europa 2“ angelastet werden. Obwohl: Im perfekt ausgestatteten Fitnessclub wäre eigentlich immer Platz gewesen.